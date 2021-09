Boville Ernica – “Ruote nella storia” domenica la tappa provinciale Frosinone-Boville

La prestigiosa iniziativa nasce dalla collaborazione fra Aci Storico e Club dei Borghi più Belli d’Italia

Boville Ernica è fra le mete raggiunte dal tour italiano “Ruote nella storia” che è iniziato lo scorso 22 maggio e terminerà il prossimo 7 novembre attraversando decine fra i Borghi più belli d’Italia lungo tutto lo Stivale. L’iniziativa è nata nel 2017 dalla collaborazione fra ACI Storico e l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

Domenica prossima 5 settembre si svolgerà la tappa Frosinone-Boville Ernica, possibile grazie a un accordo fra l’Automobile Club Frosinone, il club affiliato Aci Storico Mac Valle del Liri di Pontecorvo e il Comune di Boville Ernica. L’ha fortemente voluta il sindaco Enzo Perciballi, insieme alla consigliera comunale delegata al Turismo Martina Bocconi e al presidente della commissione sportiva dell’AC Frosinone, Tonino Di Cosimo “che ringraziamo di vero cuore – dicono il primo cittadino e la consigliera –. Lui è figlio della nostra terra di Boville Ernica e da sempre ci rende orgogliosi perché porta in alto il nome del paese”.

Entrando nel vivo di quello che sarà l’evento gli amministratori spiegano che “si è preferito optare per il raduno a carattere turistico, mettendo da parte quello a carattere sportivo, perché l’obiettivo è il rilancio del territorio. E la massiccia presenza di appassionati possessori di auto storiche in raduni di profilo turistico e storico-culturale o sportivo va certamente in questa direzione. Domenica, infatti, tantissime persone avranno la possibilità di ammirare le nostre bellezze artistiche e culturali. A portare il valore aggiunto, poi, sarà certamente la presenza del presidente Di Cosimo anche come coordinatore della tappa che partendo da Frosinone culminerà a Boville”.

Le vetture accolte dal sindaco Perciballi e dall’Amministrazione verranno disposte lungo il centro e in piazza Sant’Angelo dove si terrà un pranzo sociale e da dove partiranno le visite guidate alle bellezze culturali ed artistiche custodite dalla cittadina. Lungo le vie del centro, inoltre, verrà organizzata una mostra estemporanea di artisti e pittori, oltre a banchi di prodotti tipici ed artigianali. All’automobile più rappresentativa, scelta da una apposita commissione, verrà consegnato il Trofeo dell’Angelo.

IL PROGRAMMA

Raduno ore 8:00 – 8:30 Piazzale Falcone e Borsellino (difronte Villa Comunale) Frosinone; partenza ore 9:30; colazione-verifiche preso Delegazione ACl Sp 278 Casamari (Veroli); arrivo ore 12:00 a Boville Ernica con esposizione vetture, visite guidate, pranzo; sempre alle 12:00 inaugurazione della mostra “Costanti/Variabili” nel chiostro del Palazzo comunale; premiazione ore 15:00 Piazza Sant’Angelo Boville Ernica.

Comunicato stampa a firma del sindaco dott. Enzo Perciballi