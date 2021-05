Boville Ernica, risparmio energia elettrica: parlano le fatture

Il sindaco Enzo Perciballi chiarisce alla consigliera di minoranza Marta Diana. E mostra le bollette mettendo a raffronto maggio 2020 e maggio 2021.

“Per fortuna che a parlare ci sono i numeri”. Così il sindaco di Boville Ernica, dott. Enzo Perciballi, chiarisce alla consigliera di minoranza Marta Diana il risparmio energetico del Comune che lei contesta. “Il risparmio dell’ottanta per cento da me annunciato riguarda gli interventi che erano elencati nella mia precedente comunicazione. Perché se a una lampada da 150 watt ne sostituiamo una da 30 watt abbiamo un risparmio di circa quattro quinti, ossia l’ottanta per cento. Ovviamente la spesa energetica del Comune non riguarda soltanto la pubblica illuminazione”.

“A parlare sono le fatture – conclude il primo cittadino – Quella del maggio 2021 ha un importo totale di 12 mila 962, 98 euro. Quella del maggio 2020, ossia l’anno precedente, ha invece un importo di 18 mila 923,51 euro. Ossia un risparmio totale di circa il 30 per cento. Centesimo più centesimo meno. E ci scusiamo con i cittadini se è poco rispetto a quando ci siamo insediati e abbiamo trovato i lampioni spenti”.

