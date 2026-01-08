Boville Ernica – Riqualificazione Scuola “Di Cosimo”: 450mila e 800mila euro per sicurezza e efficienza energetica

Prosegue il resoconto degli interventi realizzati dall’Amministrazione Perciballi nelle scuole di Boville Ernica: un impegno costante, programmato e portato avanti con responsabilità per migliorare sicurezza, qualità degli ambienti educativi ed efficienza energetica. Nel plesso “Di Cosimo” sono stati già completati lavori per 450mila euro, mentre è in fase di attivazione un ulteriore finanziamento regionale di circa 800mila euro, recuperato grazie al principio di continuità amministrativa.

LA PRIMA TRANCHE: 450MILA EURO DI LAVORI GIÀ REALIZZATI

Gli interventi completati nel plesso “Di Cosimo” hanno riguardato:

prevenzione incendi con installazione di porte con apertura verso l’esterno e maniglioni antipanico in tutte le aule

con installazione di porte con apertura verso l’esterno e maniglioni antipanico in tutte le aule nuovi rilevatori di fumo e adeguamento dell’intero sistema antincendio

e adeguamento dell’intero sistema antincendio ristrutturazione completa dei servizi igienici

sostituzione della caldaia con impianto più efficiente

con impianto più efficiente sostituzione degli infissi e adeguamento energetico con illuminazione a LED

e adeguamento energetico con illuminazione a manutenzione delle tapparelle

superamento delle barriere architettoniche

realizzazione di due nuove aule per far fronte all’aumento degli iscritti

per far fronte all’aumento degli iscritti interventi realizzati anche con una quota di fondi comunali

Questi lavori si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione degli edifici scolastici comunali, avviato dall’Amministrazione Perciballi per garantire sicurezza, risparmio energetico e ambienti adeguati alle esigenze educative.

UN IMPEGNO STRATEGICO PER IL MONDO DELLA SCUOLA

In piena continuità amministrativa, l’Amministrazione Perciballi è riuscita a recuperare il finanziamento regionale da 680mila euro ottenuto all’epoca della Giunta del sindaco Piero Fabrizi. A questo si aggiunge un ulteriore finanziamento regionale di 112mila euro, ottenuto grazie all’interlocuzione dell’Amministrazione Perciballi con gli uffici regionali, necessario per compensare l’aumento dei prezzi dei materiali e della manodopera.

Il finanziamento complessivo, pari a circa 800mila euro, consentirà di realizzare:

nuovi infissi a taglio termico e vetrocamera

impianto fotovoltaico con monitoraggio dei consumi

con monitoraggio dei consumi caldaia modulare a condensazione

cappotto termico dell’intero edificio

dell’intero edificio eliminazione dei ponti termici e interventi di isolamento ad alta efficienza

e interventi di isolamento ad alta efficienza sensori di presenza, sistemi di regolazione luminosa e soluzioni per ridurre drasticamente le dispersioni

Secondo la relazione tecnica, l’edificio passerà dall’attuale classe energetica F alla classe D, con un risparmio fino al 60% dei costi energetici.

LE PAROLE DI PERCIBALLI

«Abbiamo lavorato per dare ai nostri bambini ambienti sicuri, accoglienti e moderni – afferma Enzo Perciballi, sindaco uscente di Boville Ernica –. La scuola è il cuore della società e merita investimenti costanti, non interventi improvvisati».

«Ringrazio la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata, e ringrazio anche la precedente amministrazione Fabrizi per aver avviato il percorso del finanziamento da 680 mila euro. Con responsabilità, abbiamo recuperato e potenziato quella risorsa, ottenendo ulteriori 112 mila euro per coprire gli aumenti dei costi. Questo significa amministrare con serietà e coerenza».

«Con questi interventi – conclude Perciballi – rendiamo i nostri edifici scolastici più efficienti, più sicuri e più adatti alle esigenze dei ragazzi, delle famiglie e di tutto il personale scolastico».

UN PROGETTO CHE GUARDA AL FUTURO

Grazie ai due finanziamenti – 450mila euro già realizzati e 800mila euro in fase di appalto – il plesso “Di Cosimo” rappresenta uno dei più importanti interventi di riqualificazione scolastica avviati dall’Amministrazione Perciballi.

Ancora una volta, progettazione, continuità istituzionale e attenzione ai giovani confermano una visione chiara: investire nelle scuole significa investire nel futuro della comunità di Boville Ernica.