Boville Ernica: Riqualificata la Palestra Armellini con oltre 140.000 euro per sicurezza e decoro

Prosegue la testimonianza concreta dell’impegno dell’Amministrazione Perciballi per le scuole e per il futuro delle giovani generazioni. Tra gli interventi più significativi posti in essere, spicca sicuramente la riqualificazione della palestra interna della scuola secondaria di primo grado “Armellini”, oggi completamente ammodernata e sicura, e un ampio intervento di manutenzione ordinaria sull’intero edificio scolastico nel corso del mandato.

Il primo intervento, da 60mila euro, ha riguardato la palestra: rifacimento della pavimentazione sportiva con materiali a norma europea, rivestimenti murali, segnaletica regolamentare, protezioni antiurto, nuovi infissi a taglio termico, illuminazione a LED, dispositivi antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche.

A questo si è affiancato un secondo investimento da circa 80mila euro, investiti nel corso del mandato, per la manutenzione dell’intero edificio scolastico, al fine di migliorarne l’efficienza, il decoro e la sicurezza, garantendo ambienti funzionali e adeguati allo svolgimento delle attività didattiche.

«Anche in questo caso – ha dichiarato il già sindaco Enzo Perciballi – abbiamo scelto di investire risorse importanti per garantire ambienti sicuri, moderni e rispettosi delle esigenze di studenti, insegnanti e famiglie. Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro: migliorare le strutture scolastiche in ogni aspetto, dalla funzionalità alla sostenibilità, mettendo al centro il benessere dei nostri ragazzi».

La scuola, la sicurezza e l’efficienza energetica sono stati pilastri costanti dell’azione dell’Amministrazione Perciballi. Interventi analoghi sono stati realizzati in tutte le scuole del territorio, con un impegno concreto che riproporremo agli elettori, chiamati a scegliere se proseguire questo percorso di crescita e visione per il futuro di Boville Ernica.