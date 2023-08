Boville Ernica, riprendono i lavori per il nuovo manto sintetico presso il campo sportivo Montorli

Realizzazione del nuovo manto sintetico presso il campo sportivo Montorli, ripresi i lavori. Dopo una breve interruzione dovuta a motivi di carattere tecnico, l’opera entra ora nella sua fase conclusiva, mirando a una tempestiva conclusione in vista della riapertura del campionato. Lo annuncia con una nota l’Amministrazione comunale del sindaco Enzo Perciballi.

“Il nuovo manto sintetico presso il campo sportivo Montorli rappresenta uno dei progetti più attesi e ambiziosi dell’Amministrazione comunale, e siamo lieti di annunciare che oggi, finalmente, i lavori riprendono con rinnovato impegno”, ha dichiarato infatti il primo cittadino Perciballi, sottolineando l’importanza di questo intervento per il mondo sportivo locale, per i giovani, le famiglie e la cittadinanza tutta.

I lavori già svolti hanno visto la rimozione completa del vecchio manto sintetico, aprendo la strada alla ristrutturazione dell’impianto di irrigazione e alla successiva posa in opera del nuovo tappeto di gioco. Questi interventi, insieme ad altre iniziative di efficientamento energetico, già eseguite e in corso di realizzazione, trasformeranno il centro sportivo Montorli in una struttura all’avanguardia, destinata a diventare un punto di riferimento per tutto il centro Italia.

“Come amministratore e appassionato sportivo, sono orgoglioso di poter contribuire a questo progetto che andrà a migliorare notevolmente le infrastrutture sportive della nostra città”, ha commentato il consigliere comunale delegato alle Manutenzioni e allo Sport, Giacomo Iozzi, esprimendo la sua soddisfazione per la ripresa dei lavori.

GLI INTERVENTI

Il progetto prevede la sostituzione del manto in erba artificiale esistente con uno nuovo, composto da un tappeto erboso artificiale con sistema omologato e certificato dalla LND-FIGC, in possesso delle attestazioni rilasciate dalla FIGC in base al Regolamento ‘LND Standard 2019’.

Il nuovo campo di calcio avrà le dimensioni di 105,00 x 65,00 con campo per destinazione di 114,00 x 71,10 garantendo uno spazio di gioco adeguato alle normative vigenti.

Durante i sopralluoghi sono stati effettuati saggi sul sottofondo esistente per verificare la capacità di drenaggio e sono state verificate le pendenze esistenti con l’obiettivo di garantire una nuova sistemazione del campo conforme agli standard richiesti. È prevista anche l’integrazione dell’impianto di irrigazione esistente con quattro nuovi irrigatori a cannone, che consentiranno di irrorare tutte le parti del manto in modo uniforme.

I TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il Comune di Boville Ernica è determinato a portare a termine questo importante progetto nel minor tempo possibile, dimostrando la sua costante attenzione allo sviluppo e alla promozione dello sport sul territorio.

L’Amministrazione comunale e il sindaco Perciballi ringraziano i cittadini per la pazienza dimostrata durante l’interruzione dei lavori e invitano tutti a condividere il forte senso di appartenenza che questa struttura sportiva rappresenterà per tutto il paese e per il mondo dello sport locale.

