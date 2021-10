Boville Ernica – Riparte il servizio mensa per la scuola media

Dopo aver interessato tutte le scuole dell’Infanzia sul territorio comunale, anche alla Media Armellini dell’Istituto Comprensivo Boville Ernica riparte la refezione scolastica.

“Il servizio riprenderà a partire da oggi 5 ottobre e si svolgerà il martedì e il giovedì per gli scolari che hanno scelto di partecipare al tempo prolungato”.

La comunicazione arriva dal sindaco Enzo Perciballi e dall’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli, che spiegano: “Dopo la fase di rodaggio avviata con le scuole dell’Infanzia, sia per agevolare le famiglie con bambini piccoli, sia anche per permettere alla macchina organizzativa di riprendere gradualmente a funzionare a pieno regime, all’indomani della lunghissima pausa dettata dalla pandemia da Covid-19, ora anche i nostri scolari della Media potranno tornare a usufruire del servizio di refezione scolastica. L’augurio è che questo sia uno dei tanti piccoli segnali che ogni giorno sempre più ci fanno tornare ad avere un minimo di socializzazione e di normalità, ovviamente nel rispetto delle regole in vigore per la sicurezza di tutti”.

Continua dunque l’impegno dell’Amministrazione Perciballi verso le giovani generazioni allo scopo di “creare le migliori condizioni – le parole del primo cittadino e dell’assessore Fratarcangeli – a garanzia del loro diritto allo studio”.

Comunicato stampa a firma del sindaco dott. Enzo Perciballi