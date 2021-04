Boville Ernica – Rifiuti abbandonati in località Torretta. L’appello di Fare Verde e Radio Boville

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli ultimi tempi è in aumento esponenziale e concerne in modo indiscriminato rifiuti di qualsiasi genere e natura che vengono sistematicamente rilasciati nell’ambiente rurale.

Le aree dove avviene l’abbandono dei rifiuti diventano poi a lungo andare dei ricettacoli di rifiuti con tendenziale carattere di sistematicità e definitività, trasformandosi di fatto in vere e proprie discariche abusive, con annesso degrado ambientale e potenziale pericolo di inquinamento dell’areale interessato.

In alcuni casi l’abbandono di rifiuti è avvenuto in modo talmente massivo da avere determinato il cambiamento dell’aspetto del territorio interessato come ad esempio nell’areale Tiro a segno. Sul territorio di Boville Ernica e in questo caso in località Torretta i volontari di Radio Boville e quelli di Fare Verde Provincia di Frosinone hanno trovato rifiuti domestici, compresi gli ingombranti (come materassi, divani rotti e mobilia varia, elettrodomestici fuori uso etc.), sia rifiuti speciali (in primis delle demolizioni e manutenzioni edili).

Tale problematica si presenta, peraltro, di estrema complessità; infatti non è riconducibile esclusivamente ad una questione di educazione al rispetto dell’ambiente e mancanza di senso civico dei singoli cittadini privati, ma di frequente è il sintomo ultimo e più evidente di vere e proprie attività illecite di piccoli imprenditori edili che si celano a monte e che conducono all’ultimo atto dell’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico o privato.

Se c’è chi sporca e sono tanti furbetti che lo fanno ci deve pur essere chi pulisce. Quando non vengono rintracciati i responsabili che abbandonano dei rifiuti tocca al Comune pulire con il denaro della Comunità. Fare Verde unitamente a Radio Boville chiede alla popolazione di diventare custode del territorio con segnalazioni , fotografie agli “untori del territorio” e inviando informazioni alla Polizia Locale del Comune di Boville Ernica.

Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone – Radio Boville.

Correlati