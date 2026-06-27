Boville Ernica, riapre la Circonvallazione: strada di nuovo percorribile

L’attesa è terminata a Boville Ernica: da oggi Via Circonvallazione Cesare Battisti (S.P. 93) torna percorribile sia per i veicoli che per i pedoni. La riapertura arriva dopo il completamento dei primi interventi di messa in sicurezza, eseguiti per eliminare le criticità che avevano reso necessaria la chiusura dell’arteria nei giorni scorsi.

Il via libera è stato disposto in seguito alle verifiche tecniche effettuate dal settore Lavori Pubblici del Comune, che hanno confermato la corretta esecuzione delle opere previste nella fase iniziale dell’intervento. Tra le misure adottate figurano anche nuove barriere di protezione, installate per ridurre i rischi legati a eventuali distacchi del muro di contenimento.

La circolazione riprenderà comunque con un restringimento parziale della carreggiata, soluzione adottata per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni in attesa del completamento delle ulteriori attività previste.

L’Amministrazione comunale sottolinea come l’obiettivo principale sia stato quello di ripristinare nel più breve tempo possibile una delle principali vie di collegamento del territorio, mantenendo elevati gli standard di sicurezza. Un ringraziamento è stato rivolto ai cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante il periodo di chiusura.

Gli uffici comunali continueranno a monitorare costantemente l’area per verificare l’evoluzione della situazione e programmare gli eventuali interventi successivi necessari a garantire la piena tutela della pubblica incolumità.