Boville Ernica, riaperto al pubblico i servizi igienici in centro

Riaperti al pubblico i servizi igienici del centro storico, che si trovano all’ingresso principale del parcheggio coperto sotto il belvedere, a poche decine di metri da Porta San Nicola. Molto presto arriverà anche la videosorveglianza. Il periodo di chiusura era stato necessario per permettere i lavori di recupero dopo i gravi episodi di atti vandalici.

A darne notizia il sindaco Enzo Perciballi, l’assessore all’Urbanistica Benvenuto Fabrizi e la consigliera comunale delegata al Turismo e al centro storico, Martina Bocconi.

“Si tratta di uno dei servizi essenziali per un paese come il nostro a vocazione turistica, che oltretutto si fregia di appartenere al Club dei Borghi più Belli d’Italia” il commento degli amministratori.

A spiegare nel dettaglio gli interventi è il vicesindaco Benvenuto Fabrizi: “Abbiamo provveduto a far eseguire operazioni di pulizia generale per rimuovere tutti gli obbrobri opera di vandali. Quindi abbiamo fatto realizzare un nuovo intonaco e nuova tinteggiatura sia all’interno sia all’esterno, all’ingresso del parcheggio. Abbiamo anche provveduto a far sistemare e a potenziare l’impianto di illuminazione con nuove plafoniere a risparmio energetico. All’interno ci siamo visti costretti a far sostituire anche alcuni sanitari. Ora hanno un aspetto che restituisce dignità a tutto il centro storico”.

“Sono rimasti chiusi per un certo periodo – le parole del primo cittadino Perciballi – proprio per permettere la realizzazione degli interventi. Presto verranno installate anche le telecamere di sorveglianza che certamente saranno un deterrente per gli atti vandalici. Ma soprattutto confidiamo nel senso civico delle persone”.

Concludono gli amministratori: “La riapertura dei bagni insieme all’ammodernamento dell’area giochi e alle nuove panchine installate nell’area delle terrazze rappresentano sicuramente un buon biglietto da visita”.

COMUNICATO STAMPA