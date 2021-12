Boville Ernica – Resoconto progetto Dante Alighieri

Conclusa con successo l’iniziativa di Comune e Biblioteca che ha coinvolto tutte le classi della scuola media Armellini. Il sindaco Perciballi e l’assessore Fratarcangeli: “L’obiettivo fondamentale resta sempre la promozione della lettura in tutte le sue forme”.

Letture su Dante: dalla selva alle stelle. Concluso con successo il progetto del Comune e della Biblioteca a cui hanno partecipato tutte le classi della scuola media Armellini e “gli studenti che hanno interagito con Cataldo Nalli e Davide Fischanger, il bravissimo duo de I Gatti Ostinati che è decisamente riuscito a far arrivare i versi del Sommo Poeta al cuore dei ragazzi” come spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore all’Istruzione, alla Cultura e alla Biblioteca Anna Maria Fratarcangeli. Che aggiungono: “Molto significativi gli argomenti trattati, che hanno riguardato il rapporto di Dante Alighieri con la mitologia, l’amore, l’esilio e le stelle, così come descritti nella Divina Commedia, resi ancora più interessanti dalla bravura dei due operatori che hanno interagito con gli alunni coinvolgendoli, animando i passi e proponendo il tema attraverso una chiave di lettura moderna, attuale e molto simpatica”. E concludono: “Ci fa piacere aver visto i ragazzi felici di partecipare e ci auguriamo che questa possa rappresentare la ripresa di un percorso che alla base ha il fondamentale obiettivo di promuovere la lettura. Dovuti ringraziamenti vanno al bibliotecario Domenico Cervoni e alla scuola tutta, nelle persone del dirigente scolastico Giacomo La Montagna, della vicepreside Nunzia Scarano, di tutti gli insegnanti e soprattutto dei ragazzi. Con l’augurio di poter continuare questa proficua collaborazione”.

COMUNICATO STAMPA