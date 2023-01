Boville Ernica – Regolarizzazione tributi anno 2018

Il sindaco Perciballi e l’assessore Picarazzi: “L’iniziativa va nel solco già tracciato dalla nostra Amministrazione comunale all’insegna del dialogo fra cittadino contribuente e pubblica amministrazione”.

Pagamenti arretrati dei tributi per il 2018, è possibile regolarizzarli senza aggravio di costi. Gli amministratori “invitano i cittadini a visionare la propria posizione presso l’Ufficio Tributi del Comune che è aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. È anche possibile contattare l’ufficio tramite telefono al numero 0775-379004 o tramite e-mail all’indirizzo: tributi.bovilleernica@gmail.com. La verifica e la conseguente eventuale regolarizzazione della posizione del contribuente eviteranno di incorrere nell’attività di accertamento con conseguente immissione nei ruoli e avvio delle procedure di riscossione coatta con disagi e naturali aggravi di costi (sanzioni al 30% e interessi)”.

“Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta da questa Amministrazione comunale – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Tributi Rocco Picarazzi – all’insegna del dialogo e del confronto fra cittadini e Pubblica amministrazione per dare a quei cittadini che non lo avessero ancora fatto la possibilità di mettersi in regola risparmiando su sanzioni e interessi”.

