Boville Ernica – Raccolta rifiuti indifferenziati, servizio ancora sospeso

Per problemi legati al centro di raccolta provinciale e che riguardano tutti i Comuni della provincia di Frosinone, resta ancora sospeso il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati. Il sindaco Enzo Perciballi, gli altri sindaci e il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, in queste ore si stanno prodigando per arrivare al più presto tutti insieme a trovare una soluzione che sia tempestiva ed efficace. Nel frattempo, tutti i cittadini, a prescindere dalle zone e dai turni previsti dal calendario, sono invitati a non conferire l’indifferenziato fino a nuova comunicazione. Si raccomanda altresì di praticare correttamente la differenziazione dei rifiuti, separando carta e cartone, plastica, metalli e vetro, così da ridurre al minimo il volume dell’immondizia indifferenziata. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.

COMUNICATO STAMPA

Correlati