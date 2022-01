Boville Ernica – Raccolta indifferenziata rifiuti Covid

Il sindaco Perciballi e il consigliere Onorati ricordano come conferire correttamente la spazzatura

“La raccolta dei rifiuti giro Covid programmata per giovedì 6 gennaio 2022 viene posticipata a sabato 8 gennaio 2022 (https://www.comune.boville-ernica.fr.it/c060014/po/mostra_news.php?id=910&area=H

) perché l’impianto di Colfelice è chiuso per la festività dell’Epifania. Gli altri servizi restano invariati come da calendario, ossia la raccolta dell’umido in zona uno che avverrà regolarmente”.

Lo comunicano in una nota il sindaco di Boville Ernica Enzo Perciballi e il consigliere delegato all’Ambiente Luigi Onorati, che spiegano: “Chiediamo alla cittadinanza la massima collaborazione”. E ricordano come conferire correttamente i rifiuti da parte dei cittadini che si trovano in quarantena a causa del Covid: “Tutti i rifiuti vanno indistintamente collocati nel sacchetto destinato alla raccolta indifferenziata (quindi anche l’umido, la plastica, i metalli, l’alluminio, il vetro, la carta e il cartone). Il sacchetto va poi chiuso ermeticamente e inserito in un altro sacchetto, anch’esso da chiudere ermeticamente per evitare eventuali rotture o dispersioni. Per garantire un maggiore sicurezza agli operatori è consigliabile l’utilizzo di guanti monouso”.

“Ringraziamo tutti i cittadini per la collaborazione – conclude il sindaco Perciballi – e invitiamo alla massima attenzione e al rigoroso rispetto delle regole per il contenimento del contagio”.

COMUNICATO STAMPA