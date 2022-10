Boville Ernica – Raccolta differenziata, sabato 29 ottobre la distribuzione Kit differenziata centro storico

La ditta che gestisce il trattamento dei rifiuti sarà presente a Porta San Nicola dalle 7:00 alle 11:30. La consegna riguarda i soli residenti del centro storicoConsegna dei kit e dei nuovi calendari per la raccolta differenziata, la ditta che gestisce il trattamento dei rifiuti ha comunicato la prima data: il materiale verrà distribuito ai soli residenti del centro storico sabato 29 ottobre 2022, dalle ore 7:00 alle ore 11:30 nel piazzale di Porta San Nicola, davanti all’ufficio postale.Le date e le postazioni per la distribuzione dei kit per le altre due zone in cui è suddiviso il territorio verranno comunicate in seguito.“Invitiamo tutti i cittadini titolari di una utenza domestica nel centro storico a ritirare il kit sabato prossimo – dicono il sindaco Enzo Perciballi e il consigliere comunale delegato all’Ambiente Luigi Onorati -. L’occasione è utile per rinnovare a tutti l’invito a praticare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti prima del conferimento”.

comunicato stampa