Boville Ernica, raccolta differenziata porta a porta: consegnati 2mila kit

Raccolta differenziata dei rifiuti, già distribuiti circa 2mila kit. Domani (venerdì 24 settembre) la postazione mobile sarà di nuovo nella piazza di San Lucio dalle ore 7:30. La settimana prossima altri due appuntamenti: giovedì 30 settembre a Santa Liberata, nella piazza antistante la chiesa e sabato 2 ottobre a Casavitola, nello slargo davanti al plesso scolastico, con inizio anticipato a partire dalle ore 7:00.

Adesione massiccia all’iniziativa ideata dal Comune in collaborazione con la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, per la distribuzione dei calendari con i nuovi turni della raccolta porta a porta e delle buste per la differenziazione.

“Nei tre precedenti appuntamenti – spiega il consigliere comunale delegato all’Ambiente Luigi Onorati – abbiamo consegnato circa 2mila kit, segno che i cittadini hanno risposto benissimo, al punto tale che abbiamo deciso di fissare altri due appuntamenti con la postazione mobile rispetto al programma inziale. Confermato quindi l’appuntamento di sabato 24 settembre a San Lucio ne abbiamo programmati altri due: il 30 settembre nella pizza di Santa Liberata e il 2 ottobre davanti alla scuola di Casavitola. Fermo restando che a chi fosse impossibilitato a recarsi in una delle postazioni mobili verrà comunque consegnato a casa”.

L’Amministrazione comunale ricorda inoltre l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti che va effettuato rispettando le istruzioni. A tal proposito è in preparazione un depliant che illustrerà in modo molto semplice la procedura. Sono ancora in distribuzione gratuita presso il Comune anche le compostiere per l’umido e il verde, con il 10 per cento di sconto sulla Tari per chi ne prende in consegna una.

Comunicato stampa a firma del sindaco dott. Enzo Perciballi