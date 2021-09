Boville Ernica – Raccolta differenziata dei rifiuti, ecco dove e quando ritirare i sacchetti e nuovi calendari

Il consigliere Onorati: “Giovedì 16 e sabato 18 settembre il punto di ritrovo è nell’area camper del centro storico. Martedì 21 e venerdì 24 settembre a San Lucio. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 7:30 alle 12:00”

Postazioni mobili adibite alla consegna dei sacchetti e dei nuovi calendari per effettuare correttamente la differenziata. Le ha organizzate il Comune di concerto con la ditta incaricata di svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. A illustrare i dettagli dell’iniziativa ci pensa il Consigliere comunale con delega all’Ambiente, Luigi Onorati: “Sono stati predisposti quattro appuntamenti in due luoghi diversi per agevolare gli spostamenti dei cittadini. Considerando che gli attuali calendari terminano il 30 settembre, entro quella data tutte le famiglie dovranno conoscere i turni successivi. Giovedì 16 e sabato 18 settembre l’appuntamento è nel piazzale di sosta dei camper sotto le terrazze del belvedere, nel centro storico. Dalle 7:30 alle 12:00 personale incaricato si occuperà di distribuire sia i sacchetti colorati per il corretto conferimento dei rifiuti, sia il nuovo calendario con i turni per sapere quali rifiuti conferire e in quali giorni. La stessa procedura verrà adottata per l’appuntamento previsto a San Lucio, sempre dalle 7:30 alle 12:00, nei giorni martedì 21 e venerdì 24 settembre. Tutti i cittadini interessati potranno recarsi nei punti prestabiliti per ritirare gratuitamente il materiale”.

Quindi il delegato all’Ambiente raccomanda di seguire attentamente le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti. “La prassi è ormai consolidata – spiega – ma è opportuno ricordare che l’immondizia va separata scupolosamente in base alle istruzioni presenti nel calendario, mettendo ogni cosa nel sacchetto o nel mastello giusto”.

