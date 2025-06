BOVILLE ERNICA – PUBBLICA ILLUMINAZIONE E BOCCIODROMO, PERCIBALLI: PIÙ LUCE E MENO COSTI

Tra i numerosi risultati raggiunti dall’Amministrazione Perciballi in questi anni c’è un importante intervento che ha inciso positivamente sui conti pubblici, sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sostenibilità ambientale: il piano di efficientamento della pubblica illuminazione, che ha riguardato l’intera rete comunale e anche il bocciodromo. Un’azione strategica che ha permesso di eliminare sprechi, ridurre i consumi e aumentare la luminosità in tutto il territorio comunale, anche nei periodi più critici della recente crisi energetica globale.

Grazie alla capacità progettuale e alla partecipazione a bandi ministeriali, l’Amministrazione è riuscita a ottenere e investire finanziamenti pubblici ingenti, sostituendo le vecchie armature dei lampioni con nuove a tecnologia LED, molto più luminose e decisamente meno dispendiose in termini energetici.

«Abbiamo mantenuto un impegno che avevamo preso con i cittadini fin dalla campagna elettorale del 2018 – dichiara il già sindaco Enzo Perciballi – realizzando interventi che hanno riguardato l’intero territorio comunale. In un contesto storico in cui altri enti spegnevano i lampioni a mezzanotte per far fronte agli aumenti spropositati di energia e gas dovuti alla guerra in Ucraina, noi siamo riusciti a tenere accesi tutti i punti luce dal tramonto all’alba, senza ridurre i servizi ma tagliando gli sprechi».

Un lavoro programmato e realizzato nel corso del mandato amministrativo, con un primo importante investimento nel 2019, seguito da ulteriori interventi di sostituzione di oltre 800 armature LED nel 2021, e completato nel 2022. Le lampade obsolete da 150 watt sono state rimpiazzate da impianti moderni e a basso consumo, senza rinunciare al rispetto del contesto architettonico nel centro storico e nei luoghi sensibili.

Ma l’efficientamento non ha riguardato solo le strade. L’Amministrazione Perciballi ha infatti messo mano anche agli impianti sportivi, e in particolare al bocciodromo del centro sportivo Montorli, che in precedenza aveva generato consumi energetici insostenibili e bollette esorbitanti. Anche qui si è intervenuti con l’installazione di luci LED e la manutenzione straordinaria della copertura danneggiata, grazie a un ulteriore finanziamento ministeriale.

«Abbiamo trovato una situazione critica e, senza mai aumentare le tasse o tagliare i servizi, abbiamo risanato il bilancio comunale con razionalità e concretezza – aggiunge Perciballi –. Quello che altri amministratori non hanno avuto il coraggio di affrontare, noi lo abbiamo fatto, migliorando la qualità dell’illuminazione pubblica e abbattendo in modo concreto la spesa corrente, a vantaggio di tutti i cittadini».

L’azione messa in campo dall’Amministrazione Perciballi si inserisce in una più ampia politica di contenimento della spesa e di modernizzazione infrastrutturale, dimostrando che amministrare con serietà significa garantire servizi più efficienti senza gravare sulle tasche dei cittadini.

«Abbiamo dimostrato che si può fare buona amministrazione – conclude Perciballi – non con le promesse, ma con i fatti. Ed è questo che rivendichiamo con orgoglio davanti ai cittadini di Boville Ernica che, all’ultimo appuntamento elettorale del 2023, ci hanno premiato con poco meno di 3 mila voti di lista, soprattutto per le cose realizzate».