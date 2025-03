BOVILLE ERNICA – PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTI: APPROVATI DALLA MAGGIORANZA IL DUP E IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

L’Amministrazione Comunale di Boville Ernica, guidata dal sindaco Enzo Perciballi, ha approvato nell’ultima seduta del Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e il Bilancio di Previsione 2025-2027. La discussione sui due fondamentali strumenti di programmazione è stata illustrata dal consigliere delegato al Bilancio, Rocco Picarazzi.

“Il Dup – ha spiegato Picarazzi – è la bussola che orienta le scelte strategiche e operative dell’ente, delineando con chiarezza gli interventi e le risorse necessarie per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Grazie ai finanziamenti del PNRR e ad altri fondi già intercettati, possiamo contare su investimenti concreti che permetteranno di migliorare la viabilità, la sicurezza delle scuole, la digitalizzazione dei servizi e la riqualificazione del centro storico”.Tra gli interventi programmati spiccano la riqualificazione del centro sportivo Montorli con un finanziamento richiesto di 900.000 euro, la messa in sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici con oltre 1,9 milioni di euro già stanziati, il recupero della pavimentazione del centro storico, il completamento della strada di via Collicillo e il miglioramento della viabilità comunale.Anche il Bilancio di Previsione approvato evidenzia la solidità dell’ente. “L’Amministrazione – ha aggiunto Picarazzi – è riuscita a garantire stabilità finanziaria senza aumentare la pressione fiscale, mantenendo i conti in ordine e rispettando gli impegni con i fornitori. Nonostante le richieste di maggiori accantonamenti da parte dello Stato, siamo riusciti a mantenere gli equilibri senza far ricadere oneri aggiuntivi sui cittadini. Inoltre, la nostra capacità di spesa in opere pubbliche è cresciuta: prevediamo di investire circa 3,8 milioni nel 2025 e 6 milioni nel 2026, con fondi interamente coperti da Regione e Ministero”. Un bilancio sano, dunque, che sta progressivamente riducendo il disavanzo, con l’obiettivo di azzerarlo entro due anni, liberando così risorse da destinare ai servizi per la cittadinanza.Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Enzo Perciballi: “Abbiamo approvato un bilancio solido e un Dup che guarda al futuro con prospettive concrete. Grazie al lavoro del consigliere delegato e di tutta la maggioranza, stiamo portando avanti un progetto di sviluppo che tocca tutti i settori strategici per il nostro paese. L’impegno dell’Amministrazione è rivolto a garantire investimenti, servizi di qualità e una gestione oculata delle risorse pubbliche, sempre nell’ottica della crescita e del benessere della nostra cittadinanza”.”Durante la seduta, l’opposizione era assente, ad eccezione del consigliere Memmo Di Cosimo, a conferma di un atteggiamento poco costruttivo da parte di chi, invece, dovrebbe partecipare attivamente alla discussione delle scelte strategiche per il futuro di Boville Ernica – ha concluso il primo cittadino – . L’Amministrazione Perciballi continua a lavorare con determinazione per un paese più moderno, efficiente e attrattivo, nella consapevolezza che la buona programmazione e la gestione responsabile delle risorse siano fondamentali per garantire sviluppo e opportunità per tutti i cittadini”.