Boville Ernica – Proclamazione eletti e fascia sindaco Perciballi

Proclamazione degli eletti, ieri in aula consiliare la cerimonia con la riconsegna della fascia al primo cittadino: siamo pronti a continuare a fare bene per i cittadini forti della grande affermazione

Proclamazione degli eletti e del sindaco, la cerimonia si è svolta ieri in aula consiliare, con la consegna della fascia tricolore al primo cittadino Enzo Perciballi per il suo secondo mandato. Visibilmente commosso, Perciballi ha sottolineato la grande affermazione elettorale, da lui considerata “una convalida di quanto fatto finora” annunciando quindi che si andrà avanti sulla stessa strada.

La cerimonia a cui hanno preso parte soltanto i consiglieri eletti di maggioranza, i presidenti dei seggi e numerosi cittadini, ha avuto inizio con il riepilogo dei voti da parte del presidente dell’Ufficio elettorale della prima sezione, Francesca Cippitelli, che ha dato lettura del verbale e dei nomi di tutti i consiglieri eletti e del sindaco Enzo Perciballi a cui ha poi consegnato la fascia.

“Grazie a tutti i cittadini – ha detto fra l’altro Perciballi -. Grazie di aver voluto confermare il lavoro di cinque anni con tante vicissitudini”. Poi riferendosi alla schiacciante vittoria elettorale ha spiegato: “Penso che sia un premio per il lavoro svolto, per la voglia di fare di tutto il gruppo. Quest’affermazione ha superato abbondantemente le più rosee aspettative”.

Quindi il sindaco ha rinnovato l’obbligo con la città: “Ci dobbiamo impegnare ancora di più e continuare su questa strada, dare la giusta attenzione ai cittadini, al patrimonio comunale, agli eventi, a tutto quello che abbiamo fatto in cinque anni. Si tratta di una conferma e vale più della prima elezione. Io ne vado fiero”.

Infine, i ringraziamenti. Prima di tutto ai “ragazzi che si sono messi di nuovo in discussione riproponendosi” e il “benvenuto ai due nuovi che arrivano ad amministrare questo paese insieme a una squadra che è già coesa. A chi, comunque, non ce l’ha fatta – e lo dico col cuore – rimaneteci vicini perché lo spazio c’è per tutti”. Poi un grazie è andato ai dipendenti comunali “per l’ottimo lavoro svolto nei cinque anni” incoraggiandoli a continuare a essere “leali e a disposizione dei cittadini e della città come lo sono stati in questi cinque anni”. Infine, si è congratulato con gli eletti e ha ringraziato la presidente Cippitelli e tutti gli altri. Quindi la presidente ha consegnato al sindaco la fascia tricolore. Sono seguiti un lungo applauso e tanta commozione da parte di Perciballi che ha voluto anche ringraziare “la sua famiglia per essergli stato vicino nella ricandidatura”. Il prossimo appuntamento istituzionale sarà la prima seduta del nuovo Consiglio comunale con la convalida degli eletti e la presentazione della Giunta.

