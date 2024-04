Boville Ernica, Primavera Fest 26, 27 e 28 aprile

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 Aprile il centro storico di Boville Ernica aprirà le sue porte al Primavera Fest. Tre giorni tutti da vivere tra piazza San Pietro, piazza Sant’Angelo e i vicoli caratteristici del paese, all’insegna di sapori nazionali ed internazionali, musica live, dj set, spettacoli e artisti di strada. Sono questi gli ingredienti di una festa che promette di richiamare appassionati, turisti e gente da ogni angolo della provincia.

Dopo l’incredibile successo della prima edizione, il Festival torna ad animare uno dei borghi più belli d’Italia, allestito per l’occasione con originali addobbi che richiamano la primavera e le sue sfumature: i ragazzi dell’associazione To.Be, con l’entusiasmo che li caratterizza, stanno ultimando i preparativi per accogliere la curiosità di grandi e piccini in un’atmosfera magica e colorata.

Viaggio anche culinario: accanto ai piatti tipici della tradizione, si aggiungeranno stand di street food internazionale per deliziare i palati più curiosi e viaggiatori; inoltre trampolieri, spettacoli col fuoco, giocolieri e trucca bimbi caratterizzeranno la tre giorni bovillense.

Apertura Festival venerdì 26 Aprile ore 18, sabato 27 Aprile ore 18 e domenica 28 Aprile a partire dalle ore 11 fino alle ore 21

Comunicato stampa