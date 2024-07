Boville Ernica, presentata la nuova Giunta comunale

Dopo i recenti sviluppi politici che hanno evitato la caduta dell’Amministrazione e il commissariamento dell’Ente, il sindaco Enzo Perciballi ha comunicato al Consiglio il riassetto di Giunta. Lo ha fatto nel corso della prima seduta utile, tenutasi lo scorso giovedì sera, 11 luglio.

Il primo cittadino ha annunciato i seguenti cambiamenti nella composizione della Giunta: Giacomo Iozzi entra a far parte della Giunta, subentrando a Rocco Picarazzi che mantiene le sue deleghe tra cui il Bilancio; Angela Venditti è il nuovo assessore ai Servizi Sociali; Stefania Venditti assume importanti deleghe, inclusa quella ai Lavori Pubblici, senza tuttavia ricevere un assessorato; Anna Maria Fratarcangeli rimane in carica come assessore, con deleghe a Cultura e Turismo, e recentemente nominata anche vicesindaco; Adriano Ferrante, già nominato durante la crisi politica, continua il suo mandato.

Il sindaco Perciballi ha espressamente ringraziato Stefania e Angela Venditti “per il modo in cui si sono poste”, per il loro spirito di servizio, sottolineando che “sarà più impegnativo per loro ma c’è forza e voglia di fare per essere più incisivi”.

“Si erano candidate per amministrare – ha detto fra l’altro Perciballi -. Adesso hanno la possibilità di poterlo fare. Ringrazio ulteriormente Angela Venditti per aver accettato un assessorato gravoso. Ringrazio anche Stefania che non ha preteso nulla di più rispetto agli altri consiglieri”.

“Le deleghe resteranno a ciascuno fino alla fine del mandato – ha inoltre specificato Perciballi – per meglio programmare le esigenze della città

”. Quindi ha annunciato una rotazione negli assessorati “_perché ognuno deve avere il giusto spazio_” e ha ringraziato “_i colleghi che hanno deciso di sedere dall’altra parte. Spero che il vostro impegno sia propositivo, così da poter rispondere anche alle esigenze dei cittadini che si rivolgeranno alle minoranze_”.

Durante il Consiglio, sono stati anche approvati il piano economico e finanziario dei rifiuti, che *non prevede aumenti della TARI*, e gli equilibri di Bilancio con una variazione di *480 mila euro ottenuti dal Pnrr per l’ampliamento dei posti nido a Santa Liberata*. Questi passaggi dimostrano la continua attenzione dell’Amministrazione Perciballi allo scopo di migliorare la fornitura dei servizi e la qualità della vita.

“_Sono fiducioso che questa nuova Giunta lavorerà con dedizione per rispondere alle esigenze dei cittadini. Non abbiamo aumentato la TARI e abbiamo ottenuto finanziamenti importanti per l’ampliamento dell’asilo nido, dimostrando il nostro impegno a favore della collettività_”, ha commentato il sindaco, ringraziando il tecnico comunale e quanti si sono prodigati per arrivare a questo risultato.

