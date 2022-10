Boville Ernica – Piazza San Pietro, approvato il progetto esecutivo

Il sindaco Perciballi e l’assessore Fabrizi: “A breve la gara d’appalto e i lavori di pavimentazione grazie a un finanziamento ottenuto da questa Amministrazione” Pavimentazione in piazza san Pietro, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo. A breve ci sarà la gara d’appalto a cui seguirà l’inizio dei lavori grazie ai quali i selci prenderanno il posto dell’asfalto. “E’ in dirittura d’arrivo l’iter burocratico che ci permetterà di dare un nuovo volto a una delle piazze più importanti del centro storico”: è questo il commento del sindaco Enzo Perciballi e dell’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici, Benvenuto Fabrizi, che aggiungono: “Ora gli uffici comunali competenti esperiranno la procedura di gara per individuare la ditta a cui assegnare l’esecuzione dei lavori”.Il primo cittadino e l’assessore Fabrizi ricordano quindi a grandi linee quale sarà l’intervento: “Avrà un costo di oltre 160mila euro ottenuti con un finanziamento ministeriale, grazie alla validità del progetto realizzato dal nostro Ufficio tecnico. In realtà si tratta di un programma molto più ampio, che prevede anche la realizzazione di altre opere e ha avuto un finanziamento totale di circa un milione e 650mila euro”.Gli amministratori ci tengono anche a sottolineare che “Piazza San Pietro verrà lastricata con materiale simile a quello della pavimentazione già esistente lungo Corso Umberto I, per conferire unitarietà architettonica. Saranno rimossi completamente sia il tappeto di asfalto sia altri venti centimetri di sottofondo. Nella piazza saranno installate nuove panchine in ghisa e legno”.E concludono: “Il recupero di quest’area del centro storico è in cima alla lista delle priorità perché da essa si accede all’omonima chiesa, dedicata al santo patrono, molto frequentata da turisti e visitatori in quanto al suo interno conserva alcune delle nostre opere d’arte più prestigiose, fra cui il mosaico dell’Angelo di Giotto e il sarcofago paleocristiano del 350 dopo Cristo”.

comunicato stampa