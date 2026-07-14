Boville Ernica piange Sante Sordilli: addio a un uomo amato da tutti

La comunità di Boville Ernica è in lutto per la scomparsa di Sante Sordilli, imprenditore di 67 anni, venuto a mancare nella serata di ieri nella sua abitazione dopo essere stato colto da un malore. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomento e profonda tristezza tra familiari, amici e quanti lo conoscevano. Sante Sordilli era una figura molto stimata, apprezzata per la sua disponibilità, il carattere solare e la capacità di essere sempre vicino agli altri con un sorriso e un consiglio.

Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social, a testimonianza dell’affetto che la comunità nutriva nei suoi confronti. Tra i ricordi più toccanti quello dell’associazione “Siamo San Lucio”, che lo ha definito “una persona di altri tempi”, sottolineando come fosse sempre allegro, generoso e pronto ad aiutare il prossimo.

“Sei stato un punto di riferimento per la nostra comunità e i tuoi insegnamenti rimarranno sempre indelebili nei nostri cuori”, si legge nel messaggio di saluto, che si conclude con un pensiero rivolto alla famiglia: alla moglie Rosaria, ai figli Gianmarco, Sofia e Nicolas e a tutti i suoi cari. Boville Ernica perde così un volto conosciuto e benvoluto, il cui ricordo continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Liritv si stringe al dolore dei familiari. Foto profilo Fb