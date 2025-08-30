Boville Ernica piange la scomparsa di Massimo Ambrosetti

La comunità di Boville Ernica è profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Massimo Ambrosetti, avvenuta ieri,venerdì 29 agosto 2025 alle ore 13:30 presso l’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone. Aveva soltanto 47 anni.

A darne il doloroso annuncio sono le figlie Aurora e Giada, la moglie Ramona, la madre, i fratelli, la sorella, il cognato, i nipoti, gli amici e tutti i parenti che in queste ore si stringono nel ricordo di un uomo stimato e benvoluto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

La cerimonia funebre si svolgerà oggi, sabato 30 agosto alle ore 16:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Lucio. La camera mortuaria sarà aperta dalle 8:30 alle 18:00 per chiunque voglia rendere omaggio al defunto e portare un ultimo saluto.

Liritv si unisce al dolore della famiglia Ambrosetti, esprimendo le più sentite condoglianze per questa tragica perdita. In particolare, si stringe con affetto alla madre, alla moglie Ramona e alle figlie Aurora e Giada, con un pensiero di vicinanza sincera in un momento così difficile.

La scomparsa di Massimo Ambrosetti lascia un vuoto profondo nel cuore della comunità locale. La sua memoria vivrà nei racconti, nei sorrisi e nell’affetto di chi lo ha conosciuto e amato.

“Il ricordo è il profumo dell’anima. Che il tuo spirito possa continuare a vivere in chi ti ha voluto bene.”