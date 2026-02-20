La comunità di Boville Ernica piange la scomparsa di Gino Fabrizi, venuto a mancare all’età di 77 anni nella serata di mercoledì 19 febbraio, alle ore 20:30, presso l’Hospice Casa delle Farfalle di Isola del Liri.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra quanti lo conoscevano e lo stimavano. A darne il triste annuncio sono la moglie, le figlie, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per la perdita di un uomo molto legato alla propria famiglia e alla sua comunità di origine.

I funerali saranno celebrati sabato 21 febbraio alle ore 15:00 presso il Santuario di Santa Liberata, dove amici, conoscenti e concittadini potranno rendere l’ultimo saluto.

In questo momento di grande dolore, la redazione di LiriTV esprime le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Fabrizi, manifestando vicinanza e cordoglio alla moglie, alle figlie e a tutti i familiari. Un pensiero di conforto accompagna chi oggi ne piange la scomparsa, nella certezza che il suo ricordo resterà vivo nel cuore di quanti lo hanno conosciuto.

