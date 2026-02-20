La comunità di Boville Ernica piange la scomparsa di Gino Fabrizi, venuto a mancare all’età di 77 anni nella serata di mercoledì 19 febbraio, alle ore 20:30, presso l’Hospice Casa delle Farfalle di Isola del Liri.
La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra quanti lo conoscevano e lo stimavano. A darne il triste annuncio sono la moglie, le figlie, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per la perdita di un uomo molto legato alla propria famiglia e alla sua comunità di origine.
I funerali saranno celebrati sabato 21 febbraio alle ore 15:00 presso il Santuario di Santa Liberata, dove amici, conoscenti e concittadini potranno rendere l’ultimo saluto.
In questo momento di grande dolore, la redazione di LiriTV esprime le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Fabrizi, manifestando vicinanza e cordoglio alla moglie, alle figlie e a tutti i familiari. Un pensiero di conforto accompagna chi oggi ne piange la scomparsa, nella certezza che il suo ricordo resterà vivo nel cuore di quanti lo hanno conosciuto.
Boville Ernica piange la scomparsa di Gino Fabrizi
