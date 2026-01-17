Boville Ernica piange la scomparsa di Enrico De Paulis, 39 anni

Un risveglio carico di dolore ha colpito la comunità di Boville Ernica nella mattinata di oggi, sabato 17 gennaio 2026. Alle ore 7:55, presso la propria abitazione, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Enrico De Paulis, di 39 anni.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra familiari, amici e conoscenti. A darne il triste annuncio sono il padre, la madre, il fratello, la nonna, gli zii, i cugini e tutti i parenti, insieme a una vasta cerchia di amici che in queste ore stanno manifestando vicinanza e cordoglio alla famiglia.
I funerali si svolgeranno domani, domenica 18 gennaio, alle ore 15:00, presso il Santuario di Santa Liberata. Al termine del rito funebre, la salma sarà cremata.
Enrico era una persona conosciuta e apprezzata, la cui assenza lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi affetti più stretti, ma anche all’interno della comunità locale, che oggi si stringe in un silenzioso abbraccio di solidarietà e rispetto.
La redazione di LiriTV si unisce al dolore della famiglia De Paulis, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze, partecipando con profonda commozione a questo momento di grande tristezza.
