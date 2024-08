Boville Ernica, percorso rally: chiusura strade domenica primo settembre

Il Comune di Boville Ernica è pronto ad accogliere il passaggio del Rally Terra di Argil 2024, una delle competizioni più attese nell’ambito della Coppa Rally di Zona 8. L’evento, che si svolgerà il primo settembre, vedrà il nostro territorio protagonista con una delle prove speciali più impegnative e spettacolari, denominata “BOVILLE”, che attraverserà alcune delle strade più suggestive del territorio comunale.

La prova speciale, che si svolgerà domenica primo settembre, interesserà le seguenti strade comunali: Via Meringo, Via Valle Para, Via Casavitola, Via Torretta, Via Pozzo Merollo, Via Fontana Cassio, Via del Tiro a Segno, Via Fontana Vecchia, Via Foreste, e alcuni tratti delle strade provinciali SP 60 Sant’Angelo-Strangolagalli, SP 217 San Marco-Torretta e SP 61 Accesso a Boville Ernica.

Orari di chiusura delle strade:

Le strade interessate dal percorso di gara saranno chiuse al traffico veicolare, pedonale e ciclabile dalle ore 05:30 alle ore 18:00 di domenica primo settembre 2024. La chiusura è necessaria per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori durante lo svolgimento della gara. I tratti viari saranno presidiati da ufficiali di gara e commissari di percorso per assicurare il corretto svolgimento dell’evento.

Il sindaco Enzo Perciballi ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare una delle prove speciali del Rally Terra di Argil 2024. Questo evento non solo mette in luce la bellezza del nostro territorio collinare, ma rappresenta anche un’importante opportunità per promuovere Boville Ernica. Il nostro impegno è sempre volto a valorizzare le ricchezze artistiche e culturali, anche attraverso manifestazioni sportive che possono avere ricadute positive sul turismo e sull’economia. Grazie alla Polizia locale che sarà impegnata a regolare la viabilità”.

L’assessore Adriano Ferrante, che ha seguito le fasi organizzative in rappresentanza del primo cittadino, ha aggiunto: “Il nostro territorio si presta perfettamente a questo tipo di eventi. Le strade di Boville Ernica, con i loro percorsi collinari e panoramici, offrono una sfida entusiasmante per i piloti e uno spettacolo indimenticabile per gli spettatori. Siamo sicuri che la prova speciale di quest’anno sarà un successo e che contribuirà a far conoscere ancora di più il nostro bellissimo paese”.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a seguire con entusiasmo la competizione, rispettando le indicazioni sulla chiusura delle strade per garantire la massima sicurezza a tutti.

COMUNICATO STAMPA