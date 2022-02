Boville Ernica – Perciballi, riorganizzazione degli uffici comunali: “Abbiamo razionalizzato la spesa”

Il sindaco Enzo Perciballi spiega i cambiamenti attuati per i servizi e il riassetto del personale per un più snello ed efficiente funzionamento della macchina amministrativa.

“Come previsto dal programma amministrativo – spiega il primo cittadino Enzo Perciballi – la nostra Amministrazione si è occupata anche della riorganizzazione degli uffici e del personale, allo scopo di potenziare i servizi e meglio bilanciare il rapporto costi-benefici. Siamo riusciti a ottenere sia un miglioramento dei servizi sia un risparmio sui costi di gestione mediante un’opera di razionalizzazione”.

RAGIONERIA E TRIBUTI

“Al nostro arrivo erano presenti due responsabili del servizio. Questo significava l’impiego di due unità lavorative a tempo pieno (36 ore settimanali) e due indennità da corrispondere al 100%. I nostri cambiamenti hanno riguardato la fusione di due responsabilità di servizio in una unica. Ne consegue che per il settore Tributi abbiamo un incarico a 18 ore anziché a 36, con un risparmio del 50% sia sul monte ore che sulla indennità. Per il settore Ragioneria, accorpato ai Tributi e assegnato allo stesso responsabile, abbiamo avuto analoga riduzione, passando da 36 a 18 ore, con l’indennità che in questo secondo caso si abbatte ulteriormente, generando un risparmio dell’87,5%. Un’altra unità lavorativa è stata trasferita per 18 ore ad altro Ente con ulteriore riduzione dei costi mentre i collaboratori del settore Tributi sono stati ridotti da tre a due”.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

“Lo stesso meccanismo che ha interessato il settore finanziario lo abbiamo applicato anche all’Ufficio tecnico, passando da due funzionari a 36 ore settimanali con indennità al 100% a un solo funzionario a 18 ore con indennità ridotta al 50% e con ulteriore risparmio sulla seconda indennità dell’87,5%, sempre grazie all’accorpamento di due dirigenze in capo a una: Urbanistica e Lavori pubblici. Abbiamo anche preso un collaboratore ad occupare un posto già esistente che ci ha permesso di snellire le procedure: ha il compito di redigere le pratiche dell’Urbanistica e dei condoni con costi fissi già stabiliti”.

STABILIZZAZIONI, ALTRI UFFICI E ICA

“Significativi cambiamenti volti a razionalizzare le spese e migliorare i servizi li abbiamo adottati anche in altri uffici. Come, ad esempio, per il Comando della Polizia locale dove a una categoria D esterna abbiamo sostituito una categoria C interna. A fronte di diverse persone che sono andate in pensione siamo riusciti a riorganizzare il lavoro senza aumentare i costi. Con la stessa logica abbiamo stabilizzato a 24 ore settimanali due unità lavorative già presenti nell’Ente e le abbiamo spostate in settori strategici. Infine, non abbiamo più l’Ica, la società esterna che si occupava di recuperare i tributi non pagati. Ora il servizio viene svolto in house con minori costi”.

PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE

“Il reperimento del personale esterno è avvenuto tramite pubblicazione di avvisi per incarichi a contratto, aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti come previsto dalla legge, più nello specifico dall’art. 110 del Tuel. Del resto, si tratta di una procedura non nuova al nostro Ente perché già adotta dal 2003 al 2008 e poi anche dal 2008 al 2018. Anche in quel caso vennero riorganizzati alcuni uffici con la conseguenza che qualche funzionario fu spostato ad altre mansioni. L’operazione di riassetto attuale, invece, in corso dal 2020, prevede, un significativo abbattimento dei costi a fronte di un altrettanto significativo miglioramento della macchina amministrativa e raggiungimento degli obiettivi”.

COMUNICATO STAMPA