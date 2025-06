Boville Ernica, Perciballi: ” Festa della Repubblica, la libertà dono prezioso conquistato con il sacrifico e la speranza”

COMUNICATO STAMPA Tu Protagonista – Enzo Perciballi Sindaco – Per Boville.

In occasione della Festa della Repubblica, il già sindaco di Boville Ernica, Enzo Perciballi, rivolge un pensiero a tutti i cittadini, ricordando il valore fondante del 2 giugno 1946, data in cui il popolo italiano scelse la Repubblica come forma di Stato. Un momento di svolta che, come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio istituzionale, ha segnato l’inizio di un cammino democratico ancora oggi attuale e da custodire.

«Il 2 giugno – dichiara Perciballi – è la giornata in cui celebriamo le nostre radici repubblicane, nate dalla scelta coraggiosa e consapevole del popolo italiano nel 1946. È la festa della democrazia, della libertà e della partecipazione. È anche, e soprattutto, il giorno in cui ricordiamo con riconoscenza tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per restituire dignità e futuro a un Paese uscito distrutto dalla guerra e dalla dittatura.

Penso con particolare commozione ai nostri concittadini di Boville Ernica che hanno dato la vita per la libertà. A loro è dedicato il nostro monumento ai caduti, simbolo vivo e silenzioso di gratitudine e memoria collettiva. Ogni anno, davanti a quel monumento, si rinnova il nostro impegno civile: ricordare significa anche continuare a costruire una società giusta, unita, responsabile.

Il 2 giugno 1946 è anche la data in cui, per la prima volta, le donne italiane esercitarono il diritto di voto. Un passaggio storico fondamentale, che il Presidente Mattarella ha definito “una conquista di civiltà che contribuì a cambiare profondamente la società italiana”, restituendo pienezza al concetto stesso di cittadinanza e contribuendo in modo determinante alla nascita della nostra Repubblica.

Come ha affermato il Capo dello Stato , “la nascita della Repubblica ha rappresentato un passaggio decisivo nella storia nazionale” e “ha consentito all’Italia di rinascere dalla tragedia della guerra e della dittatura, mettendo al centro della sua identità i valori della libertà, della pace, della solidarietà e della giustizia sociale”. Sono parole che condivido profondamente.

In questa giornata così significativa, desidero anche rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine e a tutte le istituzioni dello Stato che, con impegno quotidiano e spirito di sacrificio, operano per garantire la nostra sicurezza, tutelare le libertà individuali e collettive e difendere i principi democratici su cui si fonda la nostra Repubblica. A loro va la nostra riconoscenza, non solo oggi, ma ogni giorno dell’anno.

Il 2 giugno non è solo una ricorrenza istituzionale: è l’occasione per rinnovare il patto tra cittadini e istituzioni, per ricordarci che i diritti conquistati non sono mai scontati, ma vanno difesi e onorati ogni giorno con il nostro impegno e il nostro esempio.

Ai cittadini di Boville Ernica rivolgo i miei più sinceri auguri per questa Festa della Repubblica. Che sia per tutti noi un momento di riflessione e di orgoglio: siamo eredi di una storia straordinaria e responsabili del futuro che costruiremo insieme».