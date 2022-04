Boville Ernica – Pasqua con Giotto, la XVII edizione si svolgerà sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

Il sindaco Perciballi e gli amministratori invitano tutti a scoprire le meraviglie artistiche e culturali di uno dei Borghi più belli d’Italia, soprattutto il preziosissimo mosaico dell’Angelo che ha dato il nome all’evento

Torna il prossimo fine settimana la storica manifestazione Pasqua con Giotto, organizzata dall’Amministrazione comunale e giunta quest’anno alla sua XVII edizione, già programmata per il 17 e 18 aprile 2022 e poi rinviata a causa di un grave lutto. Un evento ormai consolidato che, negli anni, ha assunto sempre più il ruolo di vetrina per i monumenti, le opere d’arte, la cultura e le tradizioni di Boville Ernica.

“Invitiamo tutti a visitare Boville Ernica durante il prossimo fine settimana – è l’appello del sindaco Enzo Perciballi e degli amministratori municipali – perché si avrà la possibilità di ammirare i tesori artistici, monumentali e culturali di cui è ricco il nostro paese e di intrattenersi con spettacoli, mercatini, mostre e tanto altro. Non a caso, infatti, oltre a far parte dell’Associazione città dell’Olio, Boville Ernica è annoverata anche nel Club del Borghi più belli d’Italia e sempre più spesso è mèta di turisti”.

Questo il programma già stabilito per Pasqua e riadeguato al fine settimana del primo maggio. Sabato 30 aprile e domenica primo maggio dalle 10:30 alle 16:30 si svolgeranno le visite guidate al mosaico dell’Angelo di Giotto a cura dell’associazione Pro Loco. Sabato 30 aprile sarà la giornata dedicata agli appuntamenti culturali con l’apertura della mostra sui Mosaici presso la sala consiliare, a cura di Chiara Conte e della mostra “Appunti di viaggio” presso il Museo dell’Olio a cura di Alberto Paglia. Alle ore 16:00 presso il museo civico di San Francesco si terrà un convegno sull’Angelo di Giotto a cura del Liceo artistico “Bragaglia” di Frosinone; alle 17:30, sempre presso il museo civico si svolgerà la cerimonia di consegna dell’XI Premio Giotto, che l’apposita commissione comunale ha assegnato all’imprenditore Ercole Capogna. Domenica primo maggio, seconda giornata dell’evento, sarà la volta dei mercatini che verranno allestiti negli spazi principali del centro storico. Alle ore 10 e alle ore 16 ci saranno due spettacoli a cura degli storici sbandieratori “Le Contrade” di Cori. Alle 10:30 e alle 17 invece sono in programma le esibizioni degli artisti di strada. Non poteva mancare uno spazio riservato anche ai più piccoli. Sempre il primo maggio, infatti, alle 16:30 presso il museo civico di San Francesco andrà in scena lo spettacolo di burattini dal titolo “Le avventure di Peter Pan” curato da “Il Magico mondo dei burattini”. Per informazioni e prenotazioni delle visite guidate ci si può rivolgere all’Ufficio Pro Loco lungo Corso Umberto I, nel Palazzo comunale.

