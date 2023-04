Boville Ernica – Pasqua con Giotto 2023

Visite guidate, mostre sacre, spettacoli per grandi e piccini allieteranno cittadini e turisti che potranno ammirare i tesori del centro storico di Boville Ernica

Una tradizione ormai ben consolidata, all’insegna della promozione del territorio e delle sue ricchezze culturali, artistiche ed enogastronomiche, quella che sta per ripetersi a Boville Ernica (Fr). Domenica 9 e lunedì 10 aprile si svolgerà, infatti, la diciottesima edizione 2023 della manifestazione “Pasqua con Giotto”, nata per promuovere la conoscenza del mosaico dell’Angelo di Giotto e gli altri tesori conservati principalmente nel centro storico del paese. “Anche quest’anno – dicono il sindaco Enzo Perciballi, l’assessore alla Cultura e allo spettacolo Anna Maria Fratarcangeli e l’intera Amministrazione comunale – Pasqua con Giotto rappresenterà una ghiotta occasione per approfondire la conoscenza del nostro borgo, rivolta non soltanto alle migliaia di turisti che ormai ci hanno abituato alla loro presenza ma anche ai nostri concittadini, soprattutto giovani e giovanissimi, che già stiamo coinvolgendo attraverso progetti mirati concordarti con la scuola, come per esempio le “Mini Guide” che hanno interessato per il secondo anno consecutivo i bambini di alcune classi dei plessi della Primaria”. Da qui l’invito dell’Amministrazione Perciballi a partecipare numerosi.

IL PROGRAMMA

Giovedì 6 aprile 2023 dalle ore 17 presso il Museo civico di San Francesco inaugurazione rassegna d’arte sacra “Il Sacro nella città dell’Angelo”, a seguire intervento musicale a cura di A.Gi.Mus in collaborazione con il Conservatorio di musica Licinio Refice. Venerdì 7 aprile 2023 dalle ore 21 presso il centro storico “Passione vivente” a cura del gruppo Passione di Cristo in collaborazione con Pro Loco Boville Ernica. Sabato 8 aprile 2023 alle ore 16 presso la sala conferenze al secondo piano della biblioteca comunale Conferimento della cittadinanza onoraria al professor Teodoro Brescia. Domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023: visite guidate all’Angelo di Giotto e nel centro storico, info e prenotazioni Ufficio Pro Loco telefono 338.78.54.431; esibizione parapendii e voli in tandem accompagnati da istruttore, info e prenotazioni telefono 340.70.64.758. Lunedì 10 aprile 2023: ore 9.30 trekking “Oltre i Bastioni e le Torri” con partenza da Porta San Nicola, info 392.93.68.900; ore 10.30-15.00 artisti di strada con spettacolo di trampolieri, giocoliere, magicomico e statue itineranti; ore 11.00 – 15.30 spettacolo sbandieratori “Le Contrade” di Cori; durante tutta la giornata mercatini, esibizione parapendii, voli in tandem accompagnati da istruttore, info e prenotazioni 340.70.64.758; visite guidate all’Angelo di Giotto e nel centro storico, info e prenotazioni Ufficio Pro Loco 338.78.54.431; ore 16.30 presso il chiostro comunale “Cappuccetto Rosso”, spettacolo di burattini in collaborazione con Il Magico mondo dei Burattini; ore 17.00 presso il museo civico di San Francesco consegna del Premio Giotto 2023; ore 18.00 presso piazza Sant’Angelo “Passn gl angl i dicun…ammen”, commedia in dialetto ciociaro a cura del Laboratorio teatrale del sorriso, con la regia di Mario Genovesi.

CENNI STORICI

Il tondo dell’Angelo di Giotto è custodito nella chiesa di San Pietro Ispano (secolo XII), nella parte più alta del centro storico di Boville Ernica, un borgo che vanta da anni anche l’appartenenza al Club dei Borghi più belli d’Italia e all’Associazione nazionale Città dell’Olio. Il mosaico è esposto sin dal 1612 nella Cappella Simoncelli commissionata da monsignor Giovan Battista Simoncelli da cui prende il nome. L’opera musiva era stata fatta eseguire da papa Bonifacio VIII nei primi anni del sec. XIV, faceva parte del più grande mosaico di Giotto da Bondone, ubicato nell’atrio dell’antica basilica costantiniana di San Pietro a Roma e fu donato al vescovo Simoncelli da papa Paolo V Borghese. Nella Cappella Simoncelli sono conservate anche opere del Sansovino e del Bregno mentre nella stessa chiesa si può ammirare anche un preziosissimo sarcofago paleocristiano del IV secolo d.C, che riporta raffigurato in bassorilievo il presepe più antico del mondo.

