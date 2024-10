Boville Ernica, partiti i lavori di ampliamento ed ammodernamento del cimitero

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Boville Ernica, un intervento concepito nell’ambito di un più ampio progetto di ammodernamento ed efficientamento della struttura.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Perciballi, è quello di rispondere alle esigenze crescenti della cittadinanza, migliorando al contempo l’accessibilità e la funzionalità del camposanto.

Si prevede la realizzazione di circa 200 nuovi loculi, quattro cappelle da sei posti l’una, una cappella da 20 posti e la realizzazione di una nuova scala di accesso all’area cimiteriale – in sostituzione di quella esistente – che potrà essere meglio utilizzata dalle persone con difficoltà motorie.

Il progetto generale prevede la realizzazione programmata di 1082 posti totali, garantendo così una disponibilità sufficiente per i prossimi 12 anni, in base alle stime demografiche. Verranno inoltre predisposti percorsi pedonali e infrastrutture che garantiranno una migliore gestione dei servizi e una fruizione più efficiente degli spazi. Questo intervento è parte integrante di una visione più ampia che mira a trasformare il cimitero comunale in un luogo sicuro e funzionale, capace di rispondere alle esigenze future.

“Questo ampliamento è parte di un percorso che abbiamo intrapreso al nostro primo mandato e stiamo portando avanti con tenacia e costanza. L’obiettivo è non solo quello di rispondere alla mancanza di spazi, ma anche quello di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. È un segno di attenzione verso le famiglie e i loro cari defunti, e vogliamo che questo luogo sia decoroso”, ha dichiarato il sindaco Enzo Perciballi.

L’assessore con delega al Cimitero, Adriano Ferrante, ha aggiunto: “L’ampliamento è stato concepito nell’ottica di una riorganizzazione generale del cimitero, che garantirà non solo nuovi spazi, ma anche un’efficienza maggiore nella gestione e manutenzione dell’intera area”.

COMUNICATO STAMPA