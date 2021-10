Boville Ernica – Palestra media Armellini, partiti i lavori di ristrutturazione

L’Amministrazione Perciballi: “Continuiamo a investire sulle strutture scolastiche per la sicurezza dei ragazzi”

Palestra interna della scuola media Armellini, iniziati i lavori di messa a norma e ammodernamento della struttura per un importo totale di 60mila euro. L’Amministrazione del sindaco Enzo Perciballi continua a investire sulle strutture scolastiche. Ogni plesso del territorio comunale è stato già interessato da almeno un intervento, come ormai non accadeva da molti anni. Soddisfatti della sinergica azione amministrativa che si sta portando avanti sia il primo cittadino Perciballi, sia anche l’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici e all’Urbanistica Benvenuto Fabrizi. “La scuola è stata una delle priorità sin dal nostro insediamento e anche questo intervento va in quella direzione” è il commento degli amministratori.

Questi, nel dettaglio, i lavori che stanno interessando la palestra interna alla scuola media: “La ditta incaricata a cui è stato già consegnato il cantiere sta provvedendo a rifare ex novo la pavimentazione della struttura sportiva. Verranno anche rivestiti i pilastri in gomma per garantire una maggiore sicurezza agli scolari durante gli allenamenti o le competizioni agonistiche. Inoltre, verranno sostituiti gli infissi e i canestri per la pallacanestro e verrà installata una porta. Sul fronte della sicurezza degli impianti e del risparmio energetico verrà realizzata l’illuminazione a led e verranno installati gli idranti antincendio e gli sportelli di protezione. Al termine dei lavori avremo una palestra molto più efficiente e sicura, per la gioia dei nostri scolari e per la tranquillità dei genitori”.

“I lavori arrivano al termine di un iter burocratico e amministrativo – concludono il sindaco e i due assessori – avviato da questa Amministrazione con la realizzazione di un progetto grazie al quale si è ottenuto un finanziamento ministeriale che si va ad aggiungere a tanti altri, per un totale che ormai supera di gran lunga il milione di euro, tutti investiti sull’ammodernamento delle scuole a beneficio dei nostri bambini e ragazzi e della loro sicurezza”.

Comunicato stampa a firma del sindaco dott. Enzo Perciballi