Boville Ernica – Palazzo Asl, presto nuovi servizi ai cittadini

Il direttore generale Angelo Aliquò ha accolto la richiesta del sindaco Enzo Perciballi e si è recato nella struttura di via Santo Stefano, garantendo una rivisitazione generale dell’attuale assetto. Verrà riattivata la scelta e la revoca del medico di famiglia che è possibile effettuare anche on line. Allo studio la specialistica necessaria al territorio e il servizio di telemedicina. Soddisfatto il primo cittadino

Il nuovo direttore generale della Asl di Frosinone, Angelo Aliquò, accoglie prontamente la richiesta del sindaco Enzo Perciballi e si reca in visita al Palazzo della Salute di Boville Ernica: ci sarà una rivisitazione generale dei servizi.

Verrà riattivata, inoltre, la scelta e la revoca del medico di famiglia che, dalla Asl ricordano, è possibile effettuare anche on line al seguente link: https://www.asl.fr.it/asl-informa/primo-piano/richiesta-scelta-revoca-del-medico-pediatra-team-ts-cns/.

Si punta a istituire la telemedicina per stare al passo con i tempi e la specialistica in settori che rispondano alle reali necessità della popolazione.

“Ringrazio il dottor Aliquò per la disponibilità e per aver accettato la nostra richiesta – sono le parole del primo cittadino -. L’obiettivo è quello di ripristinare alcuni servizi. L’incontro con il nuovo direttore generale della Asl di Frosinone è stato molto proficuo. È emerso l’intento di far funzionare la struttura al cento per cento”.

Come chiesto dal sindaco Perciballi, allo studio c’è l’istituzione di altri servizi di medicina specialistica: “risponderanno alle reali esigente del territorio in proporzione alla diffusione di determinate patologie”, ha detto al proposito il dottor Aliquò, che ha garantito una totale rivisitazione dei servizi. Non mancherà certamente la telemedicina, uno strumento ormai molto utilizzato, che permette la presenza a distanza di medici specialisti in grado di fare le diagnosi senza che il paziente si sposti fisicamente. Attualmente, nel Palazzo della Asl di via Santo Stefano, sono attivi il servizio di Guardia Medica, il Centro prelievi per le analisi del sangue, il Cup (Centro unico prenotazioni) e, per due volte a settimana, lo screening oncologico.

“Non posso che ribadire la soddisfazione mia personale e dell’intera Amministrazione – conclude il sindaco Perciballi -. La disponibilità della Asl a venire incontro alle nostre esigenze rappresenta un elemento importante che permetterà ai cittadini di poter usufruire di servizi migliori, soprattutto dal punto di vista qualitativo”.

Comunicato stampa