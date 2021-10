Boville Ernica, ottenuti altri 200mila euri per l’edilizia scolastica

Il Consiglio comunale convocato per giovedì 14 ottobre 2021 si riunirà a partire dalle ore 20 nel museo civico di San Francesco e approverà la variazione al Bilancio e all’elenco delle opere pubbliche per recepire il finanziamento

Il Consiglio comunale si riunisce giovedì 14 ottobre 2021 a partire dalle ore 20:00 presso la sede del museo civico (piazza San Francesco). Lo ha convocato la vicepresidente vicaria Martina Bocconi (clicca qui) con due punti all’ordine del giorno: il primo riguarderà una variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 con contestuale riconoscimento di un debito fuori bilancio, modifica del programma delle opere pubbliche 2021-2023 e applicazione di avanzo vincolato da investimenti e adeguamento spese correnti alle esigenze di bilancio. Al secondo punto ci saranno le interrogazioni e le interpellanze.

“La variazione di Bilancio – spiega l’assessore Rocco Picarazzi – si è resa necessaria per recepire in Bilancio un contributo di 200mila euro che quest’Amministrazione, grazie all’efficacia della programmazione e della progettualità, ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur) per lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico. Oltre al Bilancio di previsione la variazione riguarda, per lo stesso motivo, anche il programma triennale delle opere pubbliche e il documento unico di programmazione”.

Comunicato stampa a firma del sindaco dott. Enzo Perciballi