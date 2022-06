Boville Ernica – Notte della Boxe, al via la prima edizione

L’evento sportivo dell’anno, con ingresso gratuito, si svolgerà venerdì 17 giugno 2022 a partire dalle 20:30 nel piazzale del Lavatoio. Il sindaco Perciballi e il consigliere Iozzi: “Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione per dare visibilità al nostro territorio”

Tutto pronto per la prima Notte della Boxe, l’evento sportivo dell’anno, a Boville Ernica, con dieci incontri fra i migliori pugili dilettanti. Si svolgerà venerdì 17 giugno 2022 nel piazzale del Lavatoio, a partire dalle ore 20:30 con ingresso gratuito. L’iniziativa, fortemente voluta e patrocinata dall’Amministrazione comunale, è organizzata dal centro fitness Accademy in collaborazione con la Asd Boxe Luigi Quadrini, e il sostegno di The friends of boxing.

Soddisfatti per la scelta il sindaco Enzo Perciballi e il consigliere delegato Giacomo Iozzi: “E’ la prima volta che un evento del genere si svolge sul nostro territorio. Venerdì 17 giugno potremo assistere a dieci match dilettantistici di boxe, fino ad arrivare alla prima serie, ossia il combattimento senza caschetto come si fa anche alle Olimpiadi. È prevista la presenza di pugili sia locali, sia provenienti da altre città del Lazio e dalle vicine regioni dell’Abruzzo e della Campania. Si tratta, dunque, di un’iniziativa che coinvolgerà una fetta molto importante di territorio del Centro Italia, come già accaduto per altri eventi sportivi. Ancora una volta il nostro paese avrà visibilità dal punto di vista mediatico, economico e turistico. Oltre che dal punto di vista agonistico. L’occasione sarà interessante anche perché competizioni del genere a Boville Ernica, finora, non ne abbiamo mai avute”. Concludono gli amministratori: “L’obiettivo resta sempre quello di favorire l’aggregazione, il turismo e l’economia del nostro territorio”.

COMUNICATO STAMPA