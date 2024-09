“Vuoi o devi andare al comune di Boville Ernica e sei una mamma, una persona con disabilità, o un nonnetto che fatica a fare le scale?! Bene scordatelo!”A sollevare questo problema è Martina Bocconi che aggiunge: “Sono anni che combatto affinché venga ripristinato l’accesso per tutti al comune ma per il nostro Sindaco questa non é stata mai una priorità… La casa del cittadino deve essere accessibile a tutti non un parcheggio privato!”.

