Boville Ernica – Materna Valle Ariana, in arrivo altri 179mila euro

Il sindaco Perciballi e l’assessore all’Istruzione Fratarcangeli: “L’Amministrazione comunale sta lavorando per migliorare la vivibilità delle nostre scuole a beneficio dei bambini”

Secondo finanziamento nel giro di pochi mesi per la scuola di Valle Ariana. Il Comune, grazie a un’attenta programmazione per la richiesta di contributo presentata nel 2019, ha ottenuto 179mila euro che si aggiungono ai 220mila euro già investiti per l’isolamento termico, l’impianto di riscaldamento e gli infissi.

“La nostra Amministrazione continua a investire sulle strutture scolastiche – le parole del sindaco Enzo Perciballi e dell’assessore all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli -. Dopo il primo intervento già concluso grazie al precedente contributo a compartecipazione comunale e statale, con questi ulteriori soldi completeremo gli interventi di risanamento dei locali finalizzati ad eliminare le infiltrazioni di umidità, a sostituire parte degli infissi e a migliorare la vivibilità degli spazi interni. Al termine dei lavori questa struttura, a cui teniamo particolarmente perché accoglie i bimbi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, sarà finalmente a norma sotto tutti i punti di vista, in particolare per ciò che concerne l’isolamento termico, fondamentale per il benessere dei piccoli scolari ma anche per il rispetto dell’ambiente”.

L’attenta programmazione progettuale dell’Amministrazione comunale, iniziata sin dai primi giorni dell’insediamento nel giugno 2018, sta consentendo di portare nelle casse municipali tantissimi finanziamenti che a fine anno toccheranno i due milioni di euro e che riguardano soprattutto interventi di edilizia e manutenzione scolastica.

COMUNICATO STAMPA