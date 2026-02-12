Boville Ernica, Martina Bocconi “Per Boville”: cultura e visione per il futuro

Mi candido nella lista “Per Boville” con candidato sindaco Benevento Fabrizi, perché nel mio percorso amministrativo ho sempre messo competenze, impegno e responsabilità al servizio della comunità. Sono una storica dell’arte e una professoressa, e credo che oggi Boville Ernica abbia bisogno di persone che conoscano profondamente il valore della cultura e dell’educazione, e che sappiano cosa significhi amministrare con serietà e visione.

Metto a disposizione del paese la mia esperienza e uno sguardo attento al futuro, costruito sull’ascolto e sulla competenza.

Durante la precedente amministrazione sono stata spesso messa in disparte e relegata al ruolo di semplice consigliere, fino alla revoca – che ho ritenuto ingiusta – dalla carica di Presidente del Consiglio. Ho scelto di difendere le mie ragioni nelle sedi opportune e il TAR mi ha dato ragione. Nonostante tutto, non ho mai smesso di svolgere il mio ruolo con determinazione e senso di responsabilità.

Ho continuato a lavorare per Boville, promuovendo attività artistiche e culturali di alto livello: mostre con artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, concerti con musicisti di grande qualità, relazioni istituzionali con altri comuni. Ho lavorato affinché Boville non finisse nel dimenticatoio, rafforzando i rapporti con realtà importanti come I Borghi più Belli d’Italia e soprattutto con le Città dell’Olio, un legame che ancora oggi si fonda su fiducia, collaborazione e progettualità condivisa.

Un impegno concreto è stato anche la costruzione del brand “Boville Ernica Città del Volo”, perché il parapendio rappresenta – e dovrà rappresentare sempre di più – un autentico volano per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio.

Sono profondamente convinta che Boville Ernica, per le sue grandi potenzialità e per il patrimonio storico e artistico che custodisce, possa conoscere una stagione di importante sviluppo turistico. Per farlo, però, bisogna ripartire dal centro storico e farlo davvero rinascere.

Servono interventi chiari e concreti: il ritorno dei servizi primari, a partire dalla riapertura della ASL, il trasferimento del centro anziani all’interno del palazzo comunale, il ripristino di un servizio bancomat. Sono elementi essenziali, oggi vitali per la vita del centro.

Accanto a questo, è fondamentale garantire maggiore pulizia e decoro urbano, creare spazi dedicati ai giovani, riqualificare e mettere in sicurezza le aree per i bambini. Un’attenzione particolare va riservata alla biblioteca comunale, che deve essere potenziata e trasformata in un luogo vivo, con attività dedicate a bambini e ragazzi e con un festival letterario strutturato, fatto di appuntamenti settimanali, capace di portare persone, idee e movimento culturale nel cuore del paese.

Ho sempre immaginato il centro storico come un grande polo culturale. I miei sogni – che considero obiettivi concreti – sono due: la realizzazione di un museo comunale e la creazione di un teatro comunale.

Per il museo ho già posto basi solide: nel 2024 ho presentato il progetto di riqualificazione dell’ex chiesa di San Francesco, ottenendo il finanziamento necessario. È un primo passo concreto verso un luogo capace di valorizzare il nostro patrimonio e raccontare l’identità di Boville. Parallelamente sto lavorando al progetto per il teatro comunale, uno spazio che possa diventare un punto di riferimento culturale stabile, non solo per Boville ma per l’intero territorio, restituendo centralità alla cultura come motore di crescita e coesione sociale.

Il progetto di cui vado più fiera è la creazione della DMO “Terre dell’Olio dei Papi”. Ho creduto fortemente nella necessità di costruire una rete capace di far conoscere il nostro olio e il nostro territorio a livello nazionale e internazionale. La Toscana lo fa da anni con successo, e non ho mai pensato che noi dovessimo essere da meno. Anche il nostro territorio possiede eccellenze straordinarie che meritano visibilità e organizzazione.

Nel 2021 ho presentato il progetto, che è stato finanziato, avviando un percorso oggi diventato una realtà consolidata, capace di mettere insieme comuni, produttori e operatori turistici in una visione condivisa di sviluppo.

La tenacia non mi manca. Ma, soprattutto, sono convinta che per amministrare un paese servano competenza, programmazione e una visione chiara del futuro. Non improvvisazione, ma lavoro quotidiano. Non promesse, ma progetti concreti.

È con questo spirito che continuo a mettermi al servizio di Boville Ernica: con serietà, passione e responsabilità.

