Boville Ernica, Luana Zili scalda la campagna elettorale: “Ascolto dei cittadini e città moderna, pronti al cambiamento”

Boville Ernica entra nel vivo della campagna elettorale in vista delle amministrative del 2026. Prosegue infatti con entusiasmo e partecipazione il percorso elettorale di Luana Zili, candidata nella lista “Per Boville,” che sostiene la candidatura a sindaco di Benvenuto Fabrizi.

Incontri, confronti e dialogo diretto con i cittadini stanno caratterizzando queste settimane di campagna elettorale. Un lavoro sul territorio che, come sottolinea la stessa Zili, è basato soprattutto sull’ascolto delle esigenze della comunità.

«La nostra campagna elettorale – spiega Luana Zili – è improntata proprio sull’ascolto dei cittadini e delle loro necessità. In questi giorni stiamo raccogliendo molte segnalazioni e proposte che riguardano soprattutto l’ammodernamento della città».

Tra i temi principali emersi nel confronto con la popolazione ci sono i servizi essenziali, il miglioramento delle infrastrutture e il potenziamento dell’innovazione tecnologica, con un’attenzione particolare alla connettività nel centro storico.

«Uno dei problemi più sentiti – prosegue Zili – riguarda la rete internet, ancora carente soprattutto nel centro storico. È un aspetto su cui vogliamo intervenire perché oggi innovazione e servizi digitali rappresentano una necessità per cittadini, famiglie e attività».

Il clima che si respira durante gli incontri sul territorio, secondo la candidata, è positivo e incoraggiante.

«Siamo fiduciosi – conclude – perché tanti cittadini ci stanno incoraggiando ad andare avanti. Sentiamo una forte voglia di cambiamento e questo ci dà la spinta per continuare con determinazione questo percorso».

La campagna elettorale della lista ‘Per Boville” proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti e momenti di confronto con la cittadinanza, con l’obiettivo di costruire un progetto amministrativo condiviso per il futuro della città.