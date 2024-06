Seppur in zona “Cesarini” il rendiconto del Comune di Boville Ernica è stato approvato. Il sindaco Enzo Perciballi resta alla guida della città, il Commissario in Prefettura. A “salvare” il primo cittadino ci hanno pensato Stefania Venditti e Angela Venditti, entrambe elette in minoranza. Il sindaco ha già dichiarato all’emittente televisiva storica “Liri Tv” che valuterà se e come fare il rimpasto.

fonte Penna e Spada