Boville Ernica – Le frontiere di Chiavone e la Battaglia di Bauco

Sabato 28 gennaio 2023 a partire dalle 15, nel centro storico, un ricchissimo programma. L’invito a partecipare da parte del sindaco Perciballi e della consigliera Bocconi: “E’ una grande occasione per conoscere la storia, l’arte e la cultura del nostro territorio”

La rievocazione della “Battaglia di Bauco” in occasione del 162esimo anniversario e un convegno saranno al centro dell’evento che si svolgerà a Boville con un ricchissimo programma, sabato 28 gennaio 2023 a partire dalle 15, nell’ambito dell’evento “Le frontiere di Chiavone”, ideato da Maria Scerrato e Simone Rinaldi e promosso da Aton cooperativa, che ha visto l’adesione e il patrocinio dei Comuni di Sora, Castelliri, Monte S. Giovanni Campano, Veroli e Boville Ernica.

“In un momento storico particolare anche a livello europeo – le parole del sindaco di Boville Ernica Enzo Perciballi e della consigliera delegata al Turismo Martina Bocconi – l’iniziativa che ci accingiamo a vivere sabato prossimo permetterà di rievocare uno dei momenti cruciali che portarono all’Unità d’Italia, ricordando a tutti noi l’importanza di essere una Nazione e di battersi per la libertà e l’autodeterminazione dei popoli. Ringraziamo sin da ora la cooperativa Aton e gli ideatori di questo importantissimo evento, con cui abbiamo avuto modo di collaborare già durante il periodo della pandemia, sempre in merito alla Battaglia di Bauco. Per tutti, da parte dell’Amministrazione comunale, l’invito è a partecipare alle iniziative di sabato per avere la possibilità, per chi non lo conosce ancora di scoprire un aspetto nuovo dei nostri territori mentre, per chi invece già lo conosce, di guardare questo momento storico da un’altra prospettiva”.

IL PROGRAMMA DI SABATO 28 GENNAIO 2023

Ore 15 – Arrivo a Boville Ernica dei partecipanti alla seconda tappa del Cammino sulla Frontiera di Chiavone. Narrazione storica della battaglia di Bauco tra i soldati piemontesi e le truppe borboniche coadiuvate dagli uomini del brigante Chiavone, con una rappresentazione teatrale di scene della battaglia ad opera della compagnia “Aedo Studio” e passeggiata-racconto insieme a Maria Scerrato e Martina Bocconi.

Ore 16:30 – Laboratori briganteschi “sentiamoci briganti”, disegniamo i briganti: a cura dell’artista Gianluca Campoli, “il disegnatore di lune” con merenda gratuita per i bambini che vi prenderanno parte; “Fotografiamoci come briganti e brigantesse” a cura del fotografo Giancarlo Genovesi con la presenza di attori in costume da brigante; intrattenimento con musica tradizionale eseguita dal gruppo Befolk; degustazione dell’Olio dei Papi presso l’antico frantoio dei Fratelli Liberati.

Ore 17.30 – Convegno finale “Il brigante Chiavone nell’immaginario” con i relatori Fernando Riccardi, Maria Scerrato, Martina Bocconi, Luigi Liberati e Armando Frusone: al termine ci sarà una degustazione di prodotti tipici. A coloro che parteciperanno a tutte le giornate timbrando il salvacondotto sarà consegnato un originale gadget della manifestazione oltre all’attestato di partecipazione.

Comunicato stampa