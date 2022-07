Boville Ernica – Lazio in tour Gratis, l’Amministrazione invita i giovani a visitare la città

Nel Lazio, dal 18 luglio al 15 settembre 2022, per gli under25, viaggiare su treni regionali Trenitalia e sui mezzi Cotral è gratis. Il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli spiegano come fare e invitano i giovani della regione a visitare anche i tesori artistici del borgo, fra cui il mosaico dell’Angelo di Giotto

Torna l’iniziativa della Regione Lazio che permette di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi Cotral e treni regionali Trenitalia, fino al 15 settembre, regalando 30 giorni di viaggio ai giovani fino a 25 anni d’età all’interno del territorio regionale. Lazio In Tour permetterà a tutti i possessori della LAZIO YOUth CARD, di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti, di viaggiare per un mese gratuitamente in tutta la regione, usufruendo degli autobus e dei treni regionali (ad esclusione di Leonardo Express, della Roma-Lido, della metropolitana di Roma e dei bus cittadini di altre aziende di trasporti). Il progetto offre ai giovani residenti nei Comuni del Lazio la possibilità di viaggiare gratis sui mezzi Cotral e Trenitalia, nel periodo che va dal 1° luglio al 15 settembre 2022 e per la durata di 30 giorni continuativi.

“Per usufruire di Lazio In Tour è necessario scaricare sul proprio smartphone l’App LAZIO YOUth CARD – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore Anna Verrelli – effettuare la registrazione, cercare tra gli eventi “Lazio in Tour” ed attivare il voucher, che produce il QR CODE con cui viaggiare nei 30 giorni successivi alla data di attivazione. Basterà salire sul mezzo prescelto e mostrare il QR CODE per iniziare a godersi le vacanze immersi nelle bellezze della Regione Lazio”.

“Ovviamente fra le bellezze da visitare in tutto il territorio regionale c’è anche il nostro borgo di Boville Ernica” concludono gli amministratori, con un invito rivolto ai giovani di tutto il Lazio: “Qui potrete ammirare tante opere d’arte, fra cui il preziosissimo mosaico dell’Angelo di Giotto e il sarcofago paleocristiano del 350 d. C., respirare aria buona e gustare tantissimi prodotti e piatti tipici”.

