Boville Ernica, lavori per oltre 60 mila euro palestra scuola Armellini

Rifacimento della pavimentazione, rivestimento dei pilastri con gomma, illuminazione a led, installazione di una porta, sostituzione degli infissi, sostituzione dei canestri da pallacanestro, installazione degli idranti antincendio e sportello di protezione.Sono questi gli importanti interventi che verranno eseguiti a breve nella palestra interna della scuola media “Giuseppe Armellini”, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria è di competenza del Comune di Boville Ernica.“Le criticità che il Comune andrà a risolvere a breve con interventi significativi – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi – permetterà che la palestra possa essere utilizzata dai nostri scolari nella massima sicurezza. L’iter burocratico, che vedrà la conclusione a giugno, mese in cui è previsto l’avvio dei lavori, era iniziato nel 2018 con la realizzazione del progetto di fattibilità, indispensabile per accedere ai finanziamenti regionali che hanno concorso alla spesa da affrontare”. “L’importo totale impegnato – concludono il sindaco e l’assessore – ammonta a 61 mila 226,82 e l’ufficio tecnico ha già provveduto ad avviare la procedura per l’individuazione della ditta a cui affidare i lavori il cui inizio è previsto per giugno”.

comunicato stampa