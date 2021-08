Boville Ernica, lavori in corso alla Materna Valle Ariana

La scuola materna “Valle Ariana” di Boville Ernica verrà rimessa a nuovo. Sono in corso i lavori per l’adeguamento tecnico-impiantistico, l’efficientamento energetico e l’adeguamento antincendio grazie a un finanziamento di 220mila euro, di cui 22mila dalle casse comunali e 198mila ottenuti grazie alla validità dei progetti presentati dall’Amministrazione comunale.“Anche a questo edificio, fra l’altro dedicato ai nostri concittadini più piccoli – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore all’Istruzione, alla Cultura e alle Politiche giovanili Anna Maria Fratarcangeli – verrà restituita la dignità che merita. Già da alcune settimane si stanno svolgendo importanti lavori di ristrutturazione che la renderanno decisamente un luogo più vivibile, con una sempre particolare attenzione al risparmio energetico e, di rimando, alla tutela ambientale”.“Numerosi ma soprattutto significativi gli interventi in corso – specificano il primo cittadino e l’assessore – che stanno riguardando la controsoffittatura con isolamento termico e la realizzazione dell’impianto di illuminazione a led in tutte le aule, la sostituzione di una parte degli infissi esterni con altrettanti scorrevoli. In tutti gli ambienti verranno inoltre installati i rilevatori di fumo e un importante intervento riguarderà anche l’impianto di riscaldamento con la sostituzione delle caldaie con altre a condensazione di ultima generazione e la sostituzione dei terminali per il riscaldamento: convettori a parete miglioreranno decisamente il flusso dell’aria. Sempre a proposito di efficientamento energetico una buona parte del tetto verrà coibentata con tanto di intercapedine ventilata per un più efficiente isolamento termico. All’ingresso esterno della Materna inoltre verrà ampliato il marciapiede fino a coprire interamente l’area della pensilina che nei mesi scorsi avevamo provveduto a far installare per permettere alle mamme con i bimbi piccoli di potersi riparare in caso di maltempo”.“Questo intervento – concludono – va ad aggiungersi agli altri già in corso o finanziati e programmati in altre scuole del comune da quest’Amministrazione per migliorare le scuole. Come, ad esempio, la primaria Di Cosimo e la Media Armellini perché i nostri bambini e ragazzi devono poter svolgere attività didattica in ambienti sani e sicuri”.

comunicato stampa