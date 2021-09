Boville Ernica, l’arte come cura dell’anima al centro della mostra di Cataudella

L’arte come cura dell’anima, rappresentazione ed esternazione delle sofferenze e delle passioni. È questo il concetto, ben espresso dalla consigliera comunale delegata al Turismo Martina Bocconi, che ha accompagnato l’evento promosso dall’Amministrazione provinciale di Frosinone e sposato in pieno dall’Amministrazione comunale di Boville Ernica, tenutosi nel pomeriggio di domenica 26 settembre 2021 nella chiesa di San Francesco, nell’àmbito della manifestazione “Provincia Creativa”, ideata e resa possibile dal vicepresidente di Palazzo Iacobucci, Luigi Vacana.

Un’iniziativa di alto spessore culturale in cui arte e musica si sono incontrate in un magico amplesso nella splendida cornice che è la chiesa di San Francesco, con la mostra “Opere Informali” di Gianpaolo Cataudella visitabile nel centro storico fino al prossimo 10 ottobre, inaugurata dalla musica del Duo Jazz: Alessandro De Signore contrabbasso e Gloria Trapani voce, direzione artistica di Katia Sacchetti.

Molto significativi gli interventi in sala, alla presenza di illustri rappresentanti del panorama culturale provinciale. A fare gli onori di casa è stata la stessa consigliera Bocconi, curatrice dell’iniziativa insieme al maestro Alfio Borghese.

A rompere il ghiaccio ci ha pensato il sindaco Enzo Perciballi che, dopo aver portato “il saluto di tutta l’Amministrazione comunale” ha ringraziato Martina Bocconi “per l’impegno e la passione con cui cura questi eventi”. Ed ha aggiunto: “Finalmente possiamo di nuovo tornare a renderli fruibili alla nostra città e a chiunque li gradisca. Ringrazio l’Amministrazione provinciale nella persona del vicepresidente Luigi Vacana che si adopera sempre perché si realizzino manifestazioni di alto livello”.

Il primo cittadino, salutando tutti i presenti, fra cui il già presidente della Provincia Giuseppe Patrizi, ha concluso il suo intervento con un augurio: “Un in bocca al lupo per la ripresa della vita sociale affinché si possa apprezzare l’arte”.

“Ricominciamo da San Francesco che è una chiesa a cui tengo particolarmente” è invece entrata nel vivo della serata Bocconi. “Il nostro progetto è quello di far rivivere tutto il centro storico nella sua totalità. Per questo la mostra allestita qui oggi è soltanto una parte di una grande mostra che si svolge anche al piano terra del Palazzo comunale e nella chiesa di San Giovanni Battista, la nostra sala consiliare. Ciò in quanto non dobbiamo chiudere l’arte ma aprirla e farla interagire con i borghi”.

“A tal proposito ringrazio il vicepresidente Vacana che la cultura la sta portando in tutta la provincia – ha aggiunto Bocconi – Questa iniziativa fa parte di una sua idea diventata progetto sotto il nome di Provincia Creativa, che dà agli artisti la possibilità di continuare ad esprimersi. L’invito che faccio stasera è quello di tornare a visitare le mostre, tornare a teatro, nei cinema, ai concerti. Perché in questo periodo di fermo abbiamo imparato che l’arte è l’unica cura per la nostra anima”.

Quindi la delegata al Turismo si è addentrata nella presentazione dell’autore: “A proposito di arte che cura l’anima, la mostra di Giampaolo esprime a pieno questo concetto: per lui l’arte è curativa, lui è un ingegnere, le sue opere sono un’evoluzione e noi siamo trascinati. Una delle sue opere più belle e l’uomo della contemporaneità, reso a brandelli da ciò che lui stesso ha creato. Ma è anche una donna, per esempio una donna afgana resa a brandelli a causa di una dittatura che toglie i diritti, è una donna italiana che si deve arrampicare per trovare lavoro in un mondo maschilista. Allo stesso tempo è anche un uomo, è l’uomo diverso, quello che fa paura, l’immigrato che lascia pezzi di sé nella sua terra e arriva qui in cerca di una speranza. Dietro quell’opera ci siamo tutti noi. Quando un’opera d’arte ci fa mettere in discussione e ci suscita delle domande e lì che l’artista ha vinto”.

“Complimenti a Martina” le parole del vicepresidente Vacana che, usando una metafora ha poi detto: “È una cosa rara che un amministratore creda che ci sia da asfaltare anche la strada della cultura. È un solco che la Provincia sta calcando. L’idea è che appuntamenti come questo generano anticorpi di cui si ha assolutamente bisogno. Abbiamo provato ad alzare l’asticella. Vedo che è qui anche il professor Celenza, il presidente del Conservatorio Licinio Refice, una struttura di maggior vanto insieme all’Accademia delle Belle arti. In un territorio come il nostro poter vantare un conservatorio e un’accademia non è poco. C’è una platea assolutamente qualificata e ci sentiamo privilegiati nel prendere parte a questa seduta, torniamo a casa più ricchi e più vivi. Questo lo dobbiamo anche al connubio con la musica. C’è Katia Sacchetti, c’è Alfio borghese, davvero la crema di quella cultura, di quella intellighenzia di cui il territorio è ricco e ne fa un assoluto vanto”.

Il maestro Alfio Borghese ha usato parole che hanno saputo indirizzare al pubblico presente le emozioni che le opere di Cataudella trasmettono: “Si vede la sua forza, i tagli con cui incide l’opera. E poi è un ingegnere, una persona che costruisce materia per descrivere le sue emozioni. Soprattutto, spesso, i suoi amori travagliati, le sue avventure di vita, i suoi sentimenti forti e potenti che poi escono fuori dal suo corpo e dalla sua anima. È appassionato di materie come l’alluminio che usa spesso come fondo delle sue tele. Un alluminio che poi da luce, esce fuori dall’olio, dall’acrilico. E spesso usa anche la rete. Queste opere sono il simbolo di un’umanità che non è certamente allegra, che soffre, che ha avuto momenti veramente terribili come in Afghanistan. Rete che simboleggia la catena, il carcere. Rete con dentro paglia che, invece, simboleggia il nulla, la leggerezza, il vuoto. Tutti simboli di una umanità veramente sofferente”.

Anche l’artista Cataudella ci ha tenuto a ringraziare lo staff della Provincia di Frosinone “nelle persone del vicepresidente Luigi Vacana, del direttore artistico Katia Sacchetti, del curatore Alfio Borghese, oltre alla consigliera Martina Bocconi e al sindaco Perciballi che, con il loro impegno e la loro sensibilità, rendono possibili questi eventi aprendo al pubblico locali storici di valore culturale, architettonico ed artistico inestimabile, come la chiesa di San Francesco. E nello stesso tempo offrono ad artisti come me l’opportunità di condividere e mostrare il proprio lavoro, veicolando attraverso la creatività emozioni e idee comuni”.