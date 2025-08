Boville Ernica, l’Amministrazione Perciballi ha ottenuto due milioni di euro di investimenti da Acea

Una svolta epocale per il paese, da sempre alle prese con gravi problemi di approvvigionamento idrico, disagi che per decenni hanno condizionato la vita quotidiana dei cittadini, soprattutto nei mesi estivi. Oggi, grazie al lavoro dell’Amministrazione guidata da Enzo Perciballi e alla scelta strategica di un dialogo costruttivo con il gestore idrico Acea Ato 5, quelle criticità appartengono finalmente al passato. Complessivamente, tra reti idriche, fognarie, serbatoi e sottoservizi, sono stati ottenuti investimenti per oltre 2 milioni di euro sul territorio comunale.

«Abbiamo deciso – dichiara con soddisfazione il già sindaco Enzo Perciballi – di affrontare i problemi reali dei cittadini con strumenti concreti, non con polemiche o proposte irrealizzabili. A distanza di poco tempo dall’insediamento siamo riusciti, con pazienza e tenacia, a ottenere risultati che nessuno prima di noi aveva raggiunto. Un riconoscimento va anche al gestore Acea, che ha accolto le nostre istanze e agito in tempi rapidi. Dopo decenni di disservizi, oggi l’acqua arriva regolarmente anche nelle zone più critiche del territorio».

Un elenco concreto di risultati raggiunti:

Ecco nel dettaglio gli interventi idrici e fognari ottenuti dall’Amministrazione Perciballi, frutto di una sinergia istituzionale attenta, costante e propositiva:

– Risolto un problema storico a Colle San Paolo e zona Rotabile (2018) dove, da oltre cinquant’anni, le famiglie affrontavano turnazioni e carenze idriche: ora la condotta è collegata direttamente a un’adduttrice principale che garantisce un flusso stabile anche nei punti più alti.

– Nuova condotta a Colle Martino: sostituito circa un chilometro di tubazione ostruita dal calcare, migliorando il servizio per l’intera zona.

– Completamento condotta a Colle Martino fino al confine con Strangolagalli e Fontana Galluzzi, per chiudere definitivamente un ciclo di lavori e aumentare la portata d’acqua.

– Rilancio idrico al serbatoio Fornaci, che ha eliminato manovre manuali in via Colle San Paolo e Santa Liberata.

– Realizzazione della nuova condotta di adduzione al serbatoio Forcella, lungo via Madonna del Latte e via Fontana Vecchia, che ha risolto i disagi idrici per zone vaste del territorio: Monte di Fico, Sordilli, Calcara Baronio, San Lucio, Sasso, Panicelli, Colle Campano.

– Aumento del flusso idrico e rifacimento della rete in località Colle Campano, Sasso e Panicelli, con ridefinizione delle linee per migliorare l’efficienza.

– Nuova rete fognaria a Pozzo Papa, località precedentemente sprovvista di servizio di depurazione.

– Collaudi completati e riasfaltatura delle strade interessate dai lavori in via Torrione dei Nobili, via Madonna del Latte e Pozzo Papa, per il potenziamento delle linee idriche e fognarie.

– Sostituzione della condotta in via Galoppino e via Colle Martino, risolvendo problemi di approvvigionamento cronico.

– Assistenza ai cittadini in difficoltà con Acea, attraverso la gestione di contenziosi e supporto per casi di distacco dei contatori, con numerose situazioni risolte in via bonaria.

– Ristrutturazione completa e ammodernamento tecnologico di tutti i serbatoi comunali: Colicillo, Castello, Colle Martino, Forcella, Santa Liberata e Boville centro. Tutti gli impianti sono stati adeguati per essere frazionabili e controllabili anche da remoto, aumentando la portata e rendendo più efficiente l’approvvigionamento differenziato per zone.

– Realizzazione di sottoservizi e nuova linea idrica anche nel centro storico, migliorando le infrastrutture e potenziando la distribuzione idrica anche nel cuore del paese.

La scelta del dialogo ha pagato

«Abbiamo sempre sostenuto – continua Perciballi – che solo il dialogo serio, competente e costruttivo con Acea potesse produrre risultati. E così è stato. Non servono crociate mediatiche, ma collaborazione istituzionale. Chi oggi prova a negare tutto questo offende l’intelligenza dei cittadini, che invece conoscono perfettamente la realtà dei fatti».

Il gruppo “Tu Protagonista – Enzo Perciballi sindaco – Per Boville” rivendica dunque una stagione amministrativa di svolta, che ha saputo affrontare problemi atavici con strumenti concreti e con il coraggio della responsabilità.

«Abbiamo risolto situazioni che si protraevano da oltre mezzo secolo – conclude Perciballi – e continueremo a lavorare nella stessa direzione. A chi cerca solo lo scontro, noi rispondiamo con i fatti. E i fatti, a Boville Ernica, parlano chiaro: oggi ci sono più acqua, più servizi, più ascolto. E più rispetto per i cittadini».