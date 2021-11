Boville Ernica, la voce dell’amministrazione vicina agli imprenditori

Il messaggio del sindaco Perciballi al convegno che si è tenuto sabato al museo civico di San Francesco“Iniziative come questa servono a far sentire la voce dell’Amministrazione vicina ai nostri imprenditori”. Si può sintetizzare così l’intervento del sindaco Enzo Perciballi al convegno che si è tenuto sabato mattina nel museo civico di San Francesco, organizzata da Osm (Open Source Management) in collaborazione con Cepi e con il patrocinio del Comune di Boville Ernica, con la consigliera delegata alle Attività produttive, Elisa Palombi che si è impegnata in prima persona per la riuscita dell’evento.È stata proprio lei ad aprire i lavori dell’incontro presentando i relatori. Palombi ha anche ringraziato i presenti, soprattutto i relatori dell’Osm e il presidente di Cepi (Confederazione Europea Piccole Imprese), Rolando Marciano, perché “è sempre presente nei momenti importanti” e il presidente Cepi Boville, Gianni Grandechi. Fra i presenti anche l’assessore al Bilancio Rocco Picarazzi, il già sindaco di Boville Ernica Ruggero Mastrantoni e il consigliere provinciale Gianluca Quadrini. Insieme a loro una significativa rappresentanza di imprenditori che operano nei settori più svariati: dall’imprenditoria edile al commercio, passando per l’artigianato.

“Lo scopo di questi incontri è quello di portare le persone a interessarsi della propria attività, della propria azienda. Dobbiamo far sentire la voce dell’Amministrazione vicina agli imprenditori, quindi ben vengano” ha detto fra l’altro il sindaco Perciballi nel portare i saluti prima che iniziassero i lavori del convegno.

Il relatore ha dato spunti su quale deve essere il ruolo dell’impresa e degli imprenditori e sulla necessità di analizzare lo stato dell’arte della propria attività, così da comprendere quali sono i punti di debolezza e quelli di forza e quindi migliorare i risultati.

A margine dell’incontro il primo cittadino ha ribadito “l’importanza di momenti come questo che servono a non far sentire soli gli imprenditori e ad aprire un dibattito che è certamente utile alla crescita della collettività e funge da stimolo. Dibattito a cui vanno aggiunte le tante azioni introdotte dall’Amministrazione, volte a migliorare le infrastrutture e i servizi, per quel che compete all’Ente comunale”.

