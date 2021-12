Boville Ernica, la palestra Armellini più sicura ed efficiente

Terminati i lavori predisporti dall’Amministrazione Perciballi con un intervento da 60mila euro

La palestra interna della scuola media Armellini ha un nuovo look ed è pronta per tornare a disposizione di studenti e scolari. In via di conclusione l’iter amministrativo per la chiusura dei lavori che permetterà a breve la riconsegna della struttura all’Ente. L’Amministrazione comunale l’ha rimessa a nuovo con un intervento da 60mila euro che ha interessato sia l’aspetto strutturale che la sicurezza. I lavori si sono conclusi in meno di due mesi. Viva soddisfazione è stata espressa dal sindaco Enzo Perciballi e dagli assessori, ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi e all’Istruzione Anna Maria Fratarcangeli: “Abbiamo restituito dignità a un immobile fondamentale per il benessere e la socializzazione dei nostri ragazzi e bambini” sottolineano.

“Gli interventi eseguiti – spiegano il primo cittadino e gli assessori – sono consistiti nella rimozione della vecchia pavimentazione ormai tutta rovinata e avallata al punto da costituire un vero e proprio pericolo, il ripristino del fondo e la realizzazione di un più idoneo e sicuro pavimento sportivo con superficie in Pvc e perfettamente rispondente a tutte le normative europee in materia di ammortizzazione, protezione da impatto e resistenza al fuoco in caso di incendio. La nuova superficie inoltre impedisce la formazione dei batteri, garantendo quindi sicurezza e igiene. È stato realizzato anche un nuovo rivestimento murale. Il campo è stato tracciato con vernice speciale bianca per pallavolo, i pilastri sporgenti sono stati rivestiti con pannelli che li rendono più sicuri in caso di urto e sono stati completamente sostituiti il tabellone e il canestro da basket e le lampade con altre nuove, a led e antiurto. Installati infissi a taglio termico. Abbiamo anche provveduto a far rimuovere tutti gli ostacoli per una migliore e più sicura fruibilità”.

E sul fronte della sicurezza antincendio “abbiamo fatto istallare gli idranti e gli sportelli antincendio – concludono gli amministratori comunali -. Siamo riusciti a dare ai nostri giovani una palestra decisamente più sicura sotto molteplici punti di vista: da quello strutturale e a quello antincendio e dell’isolamento termico. Anche questo intervento è perfettamente in linea con il nostro indirizzo politico che ci vede quotidianamente impegnati in prima linea, anche sul fronte della sicurezza e del decoro per le strutture scolastiche”.

COMUNICATO STAMPA