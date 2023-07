Boville Ernica, “La Notte della Boxe” seconda edizione

L’evento sportivo più atteso dell’anno, organizzato dalla Fitness Academy con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale, offre otto incontri dilettantistici di altissimo livello e una sfida imperdibile valida per le semifinali del campionato nazionale dei pesi massimi, che vedrà protagonisti i campioni D’Adamo e Capone. L’ingresso sarà gratuito, regalando a tutti l’opportunità di vivere una serata di emozioni forti nel cuore di Boville Ernica, uno dei borghi più belli d’Italia. Non mancate l’appuntamento il 2 luglio nel piazzale del Lavatoio

È tutto pronto per la seconda edizione rivista e potenziata de “La Notte della Boxe”, l’avvenimento sportivo che ha conquistato il cuore del paese e di numerosi appassionati di pugilato provenienti dai territori limitrofi e da tutto il centro Italia. L’evento si svolgerà domenica 2 luglio 2023, a partire dalle ore 20:30, nel suggestivo scenario del piazzale del Lavatoio, nel centro storico di Boville Ernica.

La Notte della Boxe è organizzata dalla rinomata Fitness Academy di Federico Quattrociocchi e Giuditta Sapienti, in collaborazione con la Asd Boxe Luigi Quadrini, e gode del patrocinio e del contributo dell’Amministrazione comunale di Boville Ernica. Quest’anno, l’appuntamento si presenta in una veste ancora più entusiasmante, con otto incontri dilettantistici che coinvolgeranno talentuosi pugili provenienti da ogni angolo d’Italia. Il momento clou della serata, tuttavia, sarà senza ombra di dubbio l’incontro valevole per le semifinali del Campionato nazionale dei Pesi Massimi, che vedrà sfidarsi i campioni Ivan D’Adamo e Stefano Capone sul ring del piazzale del Lavatoio. Sarà una battaglia di grande intensità e tecnica, che appassionerà gli amanti della boxe e regalerà emozioni indimenticabili. D’Adamo, infatti, ciociaro di Sant’Elia Fiume Rapido, è già stato campione d’Italia con otto vittorie, di cui tre per KO, un pareggio e tre sconfitte. Capone invece, partenopeo, già sfidante al titolo italiano, ha al suo attivo tre vittorie e quattro sconfitte.

Il sindaco di Boville Ernica Enzo Perciballi e l’Amministrazione comunale si dicono orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno consecutivo questo importante evento nel cuore della città. “La Notte della Boxe – le parole del primo cittadino – rappresenta un’occasione unica per mostrare al mondo intero la nostra passione per lo sport e la nostra ospitalità. La location del piazzale del Lavatoio, nel centro storico di Boville Ernica, aggiunge un tocco di magia all’evento, permettendo a tutti gli spettatori di immergersi in un’atmosfera unica. Siamo uno dei borghi più belli d’Italia e con orgoglio accogliamo tanti amanti di questo sport, provenienti da tutto il centro Italia e anche oltre, che potranno ammirare la bellezza del nostro territorio”.

Un aspetto che rende ancora più speciale la Notte della Boxe è la gratuità dell’ingresso. “In un’epoca in cui siamo abituati a pagare un biglietto per sostenere i costi degli eventi – fa notare Federico Quattrociocchi della Fitness Academy – questa iniziativa di grande rilevanza rappresenta una rarità nella provincia di Frosinone”.

“L’Amministrazione comunale di Boville Ernica – aggiunge il sindaco Perciballi – ha fatto la propria parte per aiutare gli organizzatori a rendere accessibile a tutti questa esperienza unica, permettendo a ogni cittadino di partecipare a una serata di sport e intrattenimento di altissimo livello senza alcun costo”.

L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno e alla passione della Fitness Academy di Federico e Giuditta, in collaborazione con Friend of Boxing, e il sostegno prezioso dell’Amministrazione comunale di Boville Ernica.

“È un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni e realtà locali possa contribuire alla promozione del territorio e alla diffusione di valori come lo sport, l’aggregazione sociale e l’inclusione – concludono sindaco e organizzatori -. Non perdete l’opportunità di vivere una serata indimenticabile all’insegna del pugilato di alta qualità, nel meraviglioso contesto di Boville Ernica La Notte della Boxe vi aspetta domenica 2 luglio 2023, nel piazzale del Lavatoio, a partire dalle ore 20:30. Non mancate”.

